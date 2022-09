Spitzenplätze in Sicht

FORTINET CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Matthias Schwab zeigt am Freitag Nachmittag im Silverado Resort von Napa eine durchwegs ansprechende Leistung und dockt mit einer 69 (-3) sogar an den Spitzenplätzen an.

Matthias Schwab ließ zum Auftakt in Napa zwar mit einem Doppelbogey am kurzen Par 4 der 8 noch besseres als eine 70 (-2) liegen, startet jedoch auch so immerhin klar auf Cut-Kurs in den zweiten Spieltag. Mit später Tee Time hofft er nun am Freitag die Fehler etwas minimieren zu können und auf weiterhin etliche Birdies um sich vor dem Wochenende eine gute Ausganglage auflegen zu können.

Von Beginn an zeigt der Steirer am Freitag Nachmittag sehr solides Golf, bringt in der frühen Phase allerdings die Bälle noch nicht zwingend genug zu den Fahnen um sich echte Birdiechancen geben zu können. Zwar bremst sich auch am Par 5 der 16 die Annäherung nur acht Meter vom Loch entfernt ein, der Putter kommt aber langsam auf Temperatur und ermöglicht so den ersten Schlaggewinn, der auch etwas Luft zwischen ihn und die erwartete Cutmarke bringt.

Fehler prompt ausgebessert

Nach einem deutlich verzogenen Abschlag am zweiten Par 5 ist das Spiel bis zum Grün von Kampf und Krampf geprägt und mit verpasstem Up & Down aus dem Grünbunker muss er schließlich noch vor dem Turn den scoretechnischen Ausgleich einstecken. Dieser stachelt den Rohrmooser aber sichtlich richtiggehend an, denn mit dem ersten wirklich guten Approach stellt er schon auf der 1 aus zwei Metern wieder auf 1 unter Par.

Erst die 4 treibt den Puls nach eingebunkerter Annäherung wieder in die Höhe, der Putter kratzt ihm aus 3,5 Metern aber noch das Par und da danach am Par 5 der 5 der Birdieversuch aus vier Metern sein Ziel findet, pusht er sich erstmals richtig sehenswert im Klassement nach vor.

Dank eines lasergenauen Eisens danach, geht sich sogar der rote Doppelpack aus und da er bis zum Ende nichts mehr anbrennen lässt, unterschreibt er schließlich die 69 (-3) und macht es sich damit auf Rang 16 gemütlich, womit ein Topergebnis zum Saisonauftakt klar im Bereich des Möglichen liegt. Titelverteidiger Max Homa (USA) und Danny Willett (ENG) teilen sich bei gesamt 12 unter Par die Führungsrolle.

Nach den ersten 36 Löchern meint er: “Ich konnte bereits am Donnerstag einigermaßen beruhigt feststellen, dass mein Spiel gut funktioniert und das war über weite Strecken auch am Freitag wieder der Fall. Zwar waren einige Abschläge noch nicht so wie es eigentlich sein sollte, aber trotzdem konnte ich mich bis auf Rang 16 verbessern. Ich freue mich, dass es bereits beim ersten Saisonturnier bislang so gut läuft, das zeigt, dass die Umstellungen und die personellen Ergänzungen im Team funktionieren.”

Leaderboard Fortinet Championship

