Xander Schauffele behält bei den PGA Championship die Nerven und holt sich im Valhalla GC mit einem Start-Ziel Sieg seinen ersten Majortitel der Karriere.

Xander Schauffele agiert derzeit in absoluter Überform, denn bereits vergangene Woche beim 20 Millionen Event der Wells Fargo Championship schien der Kalifornier reif für den Sieg, wurde am Sonntag jedoch von einem entfesselt aufspielenden Rory McIlroy (NIR) noch abgehängt. Den Wirkungstreffer des verspielten Sieges steckte er jedoch gekonnt weg und zeigte sich wenige Tage später in Kentucky gleich zum Auftakt mit einer unglaublichen 62 (-9) – damit egalisierte er die bislang tiefste je gespielte Runde bei einem Major – regelrecht trotzig.

An einem etwas schwierig, weil von wechselhaften Verhältnissen geprägten Freitag, legte er dann eine 68 (-3) drauf und festigte so den Platz an der Sonne, wenngleich die Konkurrenz zum 30-jährigen aufschließen konnte. Auch am Moving Day stand er wieder mit der 68 (-3) beim Recording, musste sich damit zwar die Spitzenposition mit Collin Morikawa (USA) teilen, hatte so jedoch vor den letzten 18 Löchern nach wie vor am Leaderboard die 1 neben seinem Namen aufleuchten.

Nerven behalten

Mit dem Wissen, dass er vergangene Woche in ganz ähnlicher Situation war, macht er diesmal gleich auf der 1 unmissverständlich klar, dass der Weg zum Sieg in Louisville nur über ihn führen wird, locht er doch sofort auf der ersten Bahn einen langen Birdieputt und dämpft damit die Ambitionen der Konkurrenz etwas ein. Dennoch entwickelt sich bei weiterhin überraschend tiefen Scores ein Birdiewettlauf der Extraklasse, wobei vor allem Viktor Hovland (NOR) und Bryson DeChambeau (USA) tragende Rollen einnehmen.

Erstgenannter schließt mit Fortdauer sogar zu Schauffele auf und marschiert sozusagen im Gleichschritt mit seinem Kontrahenten am Leaderboard vorne weg, dicht gefolgt von DeChambeau, der wie ein Schatten die gesamte Runde über an dem Führungsduo dranhängt. Auf den Backnine kann dann der Norweger nicht mehr ganz Schritt halten, während der Texaner am Par 5 Schlussloch mit einem Birdie plötzlich in geteilter Führung auftaucht. Schauffele behält aber die Nerven, locht den Zweimeterputt zum Birdie und holt sich so schließlich mit der 65 (-6) und bei gesamt 21 unter Par seinen ersten Majortitel der Karriere.

