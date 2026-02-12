Sepp Straka präsentiert sich zum Auftakt des AT&T Pebble Beach Pro-Am von Tee bis Grün unwahrscheinlich sicher und kann sich dank einer makellosen 66 (-6) über einen hervorragenden Start ins 20 Millionen Signature-Event freuen.
Mit einem 18. Platz im TPC Scottsdale schrieb Sepp Straka in der Vorwoche nicht nur bei seinem zweiten Saisoneinsatz erstmals im neuen FedEx-Cup an, sondern tankte vor den anstehenden großen Turnieren in Kalifornien sicherlich auch etwas Selbstvertrauen. Mit dem AT&T Pebble Beach Pro-Am steht nun das erste Signature-Event des Jahres am Kalender, wo Sepp vergangenes Jahr mit einem 7. Rang bereits bewies, dass ihm das majorerprobte Gelände in Nordkalifornien durchaus liegt.
Auch heuer wird zwar an den ersten beiden Tagen wieder im Pro-Am Format mit Stars aus Film, TV, Musik, Sport und Wirtschaft gespielt, anders als in der Vergangenheit ist 2026 jedoch nur noch Pebble Beach, wo Sepp gleich am Donnerstag zum Auftakt unterwegs ist, und Spyglass Hill in der Rotation, da Monterey Peninsula aus dem Programm gestrichen wurde. Am Wochenende wird schließlich nur noch in Pebble Beach gespielt, der Cut stellt beim 20 Millionen Event in dieser Woche keine Hürde dar.
Der vierfache PGA Tour Champion beginnt das Turnier am Donnerstag auf den Backnine und bringt den durchaus anspruchsvollen Drive perfekt am Fairway unter, womit er sich die Grundlage zu einem ganz sicheren anfänglichen Par legt. Auch die 11 und das Par 3 der 12 gelingt ohne jeglichen Wackler und da er auf der 13 die Annäherung dann bis auf einen Meter zur Fahne legt, drückt er sein Score absolut stressfrei in den roten Bereich. Eine weitere dicke Chance lässt er am darauffolgenden Par 5 zwar ungenützt verstreichen, auf der 15 schlägt er dann aus ganz ähnlicher Distanz aber rasch ein weiteres Mal zu.
Bärenstark von Tee bis Grün
In diesem Rhythmus geht es auch sehenswert weiter, denn dank eines gelochten Fünfmeterputts holt er sich am berühmten Par 3 der 17 schon Birdie Nummer 3 ab und da er nach starker Attacke auch dem Par 5 der 18 einen Schlag abluchst, mischt Sepp zur Halbzeit der Runde bereits im Spitzenfeld mit. Zu Beginn der vorderen Neun geht der sehenswerte Schwung dann jedoch ziemlich verloren. Zwar agiert er weiterhin sehr souverän und macht mit Pars nicht vieles verkehrt, kommt so mit den tiefen Scores vorerst jedoch nicht mehr ganz mit.
Erst am Par 5 der 6 läuft er dann noch einmal heiß und lässt sich mit Chip & Putt das fünfte Birdie des Tages nicht entgehen. Das wirft auch das Gerät fürs Kurzgemähte im Finish noch einmal an, denn kurz danach stopft er auf der 8 aus drei Metern gleich den nächsten Birdieputt. Am Schlussloch lässt er dann nichts mehr anbrennen, bringt so am Ende die makellose 66 (-6) in trockene Tücher und darf sich so über einen absolut gelungenen Start ins 20 Millionen Event freuen.
Den beiden anderen deutschsprachigen Spielern ergeht es zum Auftakt etwas weniger gut. Stephan Jäger notiert zwar eine 69 (-3) kann damit aber nicht Schritt halten. Matti Schmid notiert nach abschließendem Doppelbogey sogar nur die 72 (Par) und liegt abgeschlagen zurück.