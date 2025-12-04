Straka meldet sich mit fehlerloser 66 zurück

Sepp Straka meldet sich im Elitefeld bei der Hero World Challenge nach wochenlanger Babypause mit einer fehlerlosen 66 (-6) zurück und teilt sich bei Tiger Woods Einladungsturnier im Albany GC nach den ersten 18 Löchern sogar die Führungsposition.

14 Wochen nach seinem letzten Turniereinsatz, nur unterbrochen durch den Ryder Cup, kehrt Sepp Straka doch noch ein letztes Mal in seiner Supersaison 2025 auf die Fairways der PGA Tour zurück. Nach aufreibenden Wochen im Privatleben rund um die Frühgeburt seines zweiten Kindes nimmt Österreichs Nummer 1 die Einladung von Tiger Woods (USA) zum Showdown auf den Bahamas von 20 Topstars an.

Die große Frage wird sein, wie Sepp nach so langer Turnierpause im Kreis der Weltelite performen wird, jedoch sind auch Scottie Scheffler (USA) und Kollegen seit dem Ryder Cup nicht gerade durch Überaktivität aufgefallen. Im Albany GC auf den Bahamas geht es mit 5 Millionen Dollar Preisgeld über vier Tage ohne Cut eher entspannt zu, obwohl es durchaus fette Weltranglistenpunkte abzustauben gibt.

Das erste Golfloch nach der wochenlangen Pause kann sich bei Sepp Straka dann gleich sehen lassen. Ohne Probleme findet er auf der 1 Fairway und Grün und hat aus rund sechs Metern auch sofort den Putter bestens auf Birdietemperatur. Rasch legt er kurz darauf weiter nach, denn nach einem recht sicheren Par am Par 3 der 2, verewigt er mit Chip & Putt schon am Par 5 der 3 den nächsten roten Eintrag auf der Scorecard.

In Folge schleichen sich dann jedoch auch erste Ungenauigkeiten ein, die ihm etwa am zweiten Par 5 oder auch am drivebaren Par 4 der 7 den Weg zu weiteren Birdies versperren. Am Par 5 der 9 legt er sich dann zwar recht sehenswert die nächste große Möglichkeit auf, aus zwei Metern will der Putter aber nicht mitspielen, weshalb er “nur” bei 2 unter Par zur 10 abbiegt.

Weste bleibt blütenweiß

Dort droht es dann nach verzogenem Abschlag erstmals unangenehm zu werden, aus vier Metern stopft er am Ende aber nervenstark noch den fälligen Parputt und hält die Weste so auch weiterhin noch blütenweiß. Zwar lässt danach auch die nächste lange Bahn nach verfehltem Fairway kein Erfolgserlebnis springen, dafür aber kann er am Par 3 der 12 aus einem hervorragenden Eisen aus einem Meter Kapital schlagen und dreht sein Score so erstmals auf 3 unter Par.

Am kurzen Par 4 der 14 bremst sich die Attacke vom Tee zwar nur knapp neben dem Grün ein, nach gefühlvollem Chip lässt er sich aber nur einen Meter übrig und hat damit keinerlei Schwierigkeiten kurz darauf zum vierten Mal ein Vögelchen zwitschern zu lassen. Auch im Finish hat er am Donnerstag alles im Griff, holt sich zunächst am Par 3 der 17 den fünften Schlaggewinn ab und beendet die Runde nach weiterem lasergenauen Eisen stilecht mit Birdie Nummer 6.

Derart stark unterschreibt er schließlich sogar die makellose 66 (-6) und da Scottie Scheffler (USA) am Schlussloch noch ein Bogey notiert, teilt er sich am Ende des Tages sogar mit der Nummer 1 der Welt, sowie mit J.J. Spaun, Wyndham Clark und Akshay Bhatia (alle USA) die Führungsposition.

Leaderboard Hero World Challenge

