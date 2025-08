Mit Scottie im Schluss-Flight

Sepp Straka startet an der Seite von Scottie Scheffler als Nummer 3 im FedExCup bei der St Jude Championship in die Playoffs.

Als Dritter im FedExCup und als zweifacher Saisonsieger startet Sepp Straka in die heurigen FedExCup Playoffs. Die besten 70 der Jahreswertung rittern nicht nur um 20 Millionen Dollar Preisgeld und fette Punkte, sondern auch um den Aufstieg für die besten 50 in die nächstwöchige zweite Playoff-Runde. Diesbezüglich hat der Wiener zwar keine Sorgen, dafür waren aber die Ergebnisse zuletzt nicht mehr so überragend wie noch im Frühjahr.

Die FedEx St. Jude Championship wird auch heuer im TPC Southwind von Memphis ausgetragen, wo er vor drei Jahren Zweiter wurde und sich erst im Stechen geschlagen geben musste. An diese Leistung hofft Sepp heuer anschließen zu können, nachdem er am Montag in der Weltrangliste knapp aus den Top 10 herausgerutscht ist. Auf dem Par 70-Kurs fehlt von der PGA Tour-Elite nur Rory McIlroy, womit 69 aus den Top 70 der PGA Tour an den Start gehen wollen – über vier Runden ohne Cut

Durch die Absenz von McIlroy rückt Sepp Straka auch in den Schlussflight an der Seite von Scottie Scheffler auf, nachdem in gestürzte Reihenfolge der FedExCup Zwischenwertung gestartet wird. Mit dem Ende der regulären Saison wurde auch der Comcast Business Tour Bonus Pool abgerechnet, wobei satte 40 Millionen US Dollar für die besten 10 der Saison bereitgestellt wurden. Sepp Straka als Dritter der Wertung erhält ein Zubrot von 4,8 Millionen Dollar, alleine aus diesem Pot, wobei nach der Tour Championship ein weiterer Dollarsegen auf den bestverdienenden Golf-Pro aller Zeiten aus Österreich wartet.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live von der St. Jude Championship

