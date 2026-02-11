Sepp Straka hofft nach dem sehenswerten 18. Rang in Phoenix, die aufsteigende Form auch beim ersten Signature Event des Jahres in Pebble Beach ausspielen zu können.
Nach dem verpassten Cut bei der Titelverteidigung in La Quinta, zeigte Sepp Straka vergangene Woche in Phoenix eindeutig aufsteigende Form. Mit vier sehr konstanten Auftritten durfte er sich beim Volksfest-Event der PGA Tour im TPC Scottsdale am Ende sogar über einen sehenswerten 18. Platz freuen und tankte so vor den anstehenden wichtigen Wochen mit Sicherheit gehörig Selbstvertrauen. Voll im Turnierrhythmus wartet in Kalifornien nun mit den AT&T Pebble Beach Pro-Am das erste Signature Event der Saison auf den 32-jährigen.
Dass er mit dem traditionsreichen Gelände durchaus per Du ist, bewies er im Vorjahr, als er am Weg zu Rang 7 sogar um den Sieg mitspielte. Dennoch gibt es heuer eine Neuerung, denn anders als in den vergangenen Saisonen wird 2026 nicht mehr auf drei, sondern nur noch auf zwei Kursen gespielt, da Monterey Peninsula aus der Rotation "entfernt" wurde. Im kleinen Starterfeld und im Pro-Am Format mit Prominenz aus Film, TV, Musik, Sport und Wirtschaft muss somit je eine Runde in Pebble Beach und in Spyglass Hill gespielt werden, ehe am Wochenende nur noch am majorerprobten Links-Gelände von Pebble Beach den Birdies hinterhergejagt wird. Cut wird in dieser Woche keiner gezogen.