WGC zum Florida-Start

WORKDAY CHAMPIONSHIP AT THE CONCESSION – VORSCHAU: Für Bernd Wiesberger stehen mit dem Florida-Swing die ersten US-Wochen des neuen Jahres an. Gleich zum Auftakt wartet auf den Burgenländer mit den Workday Championship das erste WGC, das aus Mexiko zurück in die USA nach Bradenton in den Concession GC wanderte.

Nach den ersten drei Turnieren beim Desert Swing auf der European Tour zieht Bernd Wiesberger wohl eine etwas zwiespältige Bilanz. Zwar schrieb er gleich bei allen drei Turnieren mit überstandenem Cut an und durfte sich darüber hinaus in Dubai außerdem über einen sehenswerten 6. Platz freuen, mit dem verpatzten Weekend in Saudi Arabien verabschiedete sich der Burgenländer aber mit einem nicht wirklich berauschenden Gefühl in die kleine Turnierpause.

Zumindest blieb dem 35-jährigen aber genügend Zeit um zu reflektieren und auch um die richtigen Schlüsse zu ziehen um zu wissen wo im Training er die Hebel ansetzen muss um in bestmöglicher Verfassung in die Vereinigten Staaten reisen zu können. Im Concession GC von Bradenton – Jahr für Jahr gilt der von Jack Nicklaus und Tony Jacklin designte Kurs unweit von Sarasota als einer der besten Privatplätze des gesamten nordamerikanischen Kontinents – wird der Österreicher auch auf jeden Fall sein A-Game benötigen, stehen beim WGC-Event doch die geballte Weltelite – die Top 15 sind geschlossen vertreten – am Start.

Für Bernd ist das Turnier wohl auch eine kleine Standortbestimmung in Übersee, denn in einem Saisonausblick sprach er selbst das Thema an, dass er gerade bei den Megaturnieren hellwach sein muss, um sich wirklich ins Gespräch um einen Ryder Cup-Startplatz im europäischen Team für Whistling Straits zu bringen. Nur Siege und Topergebnisse bringen ihn bei den größten Turnieren wirklich weiter.

Das WGC stellt auch sozusagen die Ouvertüre zu einer geballten Ladung an Spitzenveranstaltungen dar. Schon kommende Woche geht es nach Zentral-Florida weiter wenn in Orlando die Arnold Palmer Invitational auf dem Programm stehen. Zum Abschluss heißt es dann noch weiter nach Norden an die Atlantikküste, denn das Players in Ponte Vedra Beach ist Jahr für Jahr das Flaggschiff-Turnier der PGA Tour.

Somit stehen Bernd Wiesberger gleich drei zwar enorm harte aber auch lohnende Wochen bevor. Mit einem starken Auftritt inklusive Spitzenresultat in Bradenton beim 10,5 Millionen WGC-Turnier könnte der siebenfache European Tour Champion auch gleich ein Signal in Richtung Ryder Cup Captain Padraig Harrington (IRL) schicken und ihm zeigen, dass heuer mit ihm zu rechnen sein wird. Wie man es von Florida gewohnt ist, spielt das Wetter die gesamte Woche über bestens mit. Nahezu ungetrübter Sonnenschein und Spitzenwerte rund um 30 Grad Celsius werden für beste Golfbedingungen sorgen.

