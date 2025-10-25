Hauchdünn vorbeigeschrammt

Markus Brier schrammt bei den Senior Italian Open im San Domenico Golf hauchdünn an einem Topergebnis vorbei.

Nach verdienten Wochen der Regeneration reist Markus Brier nach Italien um einen zweiten Titel im heurigen Jahr auf der Legends Tour anzupeilen. Die Sergio Melpignano Senior Italian Open wird in San Domenico Golf ausgetragen. In Puglia gibt es auch ein Wiedersehen mit Italiens Golflegenden Costantino Rocca und Emanuele Canonica.

Gleich am Par 5 der 10 schlägt Markus mit einem Birdie zu und findet so absolut nach Plan ins Turnier. Der Anfangselan verpufft in Folge zwar, denn weitere Erfolgserlebnisse wollen auf den Backnine keine gelingen, da er jedoch die gesamte Platzhälfte über Fehler vermeidet, biegt er immerhin knapp unter Par zur 1 ab. Erst nach 9 Löchern mit der vorgegebenen Schlaganzahl, lässt das Par 5 der 2 dann das nächste Erfolgserlebnis springen und da er auch danach weiterhin fehlerlos bleibt und auf der 8 im Finish noch ein Birdie aufsammelt, geht sich am Ende sogar die makellose 69 (-3) aus, womit er sich als 15. nur knapp hinter den Top 10 einreiht.

Den Freitag beginnt „Maudi“ gleich mit einem wahren Paukenschlag, nachdem er am Par 5 der 2 sogar den Adler landen lässt. Zwar geht ein Vögelchen danach am Par 3 mit einem Fehler wieder verloren, noch vor dem Turn sammelt er aber drei weitere Birdies auf und spielt sich so bereits bis in die erste Verfolgerrolle von Leader Phillip Price (WAL). Kaum auf den Backnine angekommen, legt er auch sofort am Par 5 der 10 weiter nach, ehe er auf den verbleibenden Löchern auch noch zwei Fehler einstreut. Mit der bereits zweiten 69 (-3) startet er aber als 9. aus den Top 10 in den Finaltag und hat so beste Chancen auf ein weiteres Topergebnis.

Erstmals geht Markus am Par 5 der 2 zwar in dieser Woche leer aus, schnürt jedoch dafür kurz danach auf der 4 und der 5 einen roten Doppelpack, der ihn auch weiterhin in den Top 10 hält. Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe auf der 8 der nächste Birdieputt den Weg ins Ziel findet. Kurz vor dem Turn bremst er sich dann auf der 9 aber mit einem ersten Bogey ziemlich abrupt ein. Zwar lässt er sich vom Faux-pas nicht wirklich aus der Ruhe bringen, läuft jedoch die gesamten Backnine über vergeblich einem weiteren Erfolgserlebnis hinterher und unterschreibt so am Ende „nur“ die 70 (-2). Bei generell recht guten Scores geht sich damit schließlich als 12. das erhoffte Topergebnis hauchdünn nicht aus.

Andrew Marshall (ENG) krallt sich bei gesamt 14 unter Par den Sieg.

Leaderboard Senior Italian Open