Souverän im Chaos

Emma Spitz präsentiert sich im Chaos der Wistron Ladies Open durchwegs souverän und verlässt das von Verzögerungen geplagte Turnier im Sunrise G & CC mit einem 21. Rang wieder.

Nach dem erfolgreichen Abstecher zur LPGA Tourschool, wo sie den Aufstieg in die Final Stage souverän fixierte, sammelt Emma Spitz weiterhin fleißig Flugmeilen mit dem Weiterflug nach Taiwan. Die Wistron Ladies Open möchte die Niederösterreicherin auf keinen Fall auslassen, nachdem sie im Vorjahr bis zuletzt im Titelkampf involviert war und am Ende einen 8. Platz einfuhr. Im Sunrise G&CC ist Emma als einzige Österreicherin im Einsatz, nachdem Sarah Schober nicht in das Feld kommt, nachdem die LET nur 50 der 108 Teilnehmerinnen stellt.

Nachdem heftige Regenfälle das Terrain am Donnerstag unspielbar machen, wird das Turnier bereits bevor noch ein einziger Golfschlag ausgeführt wird, bereits auf drei Runden verkürzt. Am Freitag zeigt sich der Platz dann zumindest soweit bespielbar, dass das Event endlich in Angriff genommen werden kann und Österreichs einziger Beitrag startet auch sofort mit einem Birdie auf der 10. Mitnehmen kann Emma den Schwung jedoch nicht wirklich und biegt nach Bogeys am Par 5 der 13 und der 15 nur knapp über Par auf die vordere Platzhälfte ab.

Dort nimmt der Regen dann wieder zu, was schließlich auch nach 13 gespielten Löchern in einer Unterbrechung mündet, da der Platz die Wassermassen schlicht nicht mehr wegstecken kann. Am Ende ist klar, dass auch am Freitag nicht mehr weitergespielt werden kann, womit das Event bereits auf nur noch 36 Löcher ohne Cut weiter verkürzt wird. Bei der Fortsetzung am Samstag kann Emma schließlich die erste Runde endlich beenden, läuft jedoch einem weiteren Birdie vergeblich hinterher und muss sich so schließlich mit einer 73 (+1) anfreunden, womit jedoch selbst ein Topergebnis mit einer starken 2. Runde wohl noch einigermaßen in Reichweite wäre.

Starke 2. Runde

Nach der langen vergeblichen Birdiesuche bei der Fortsetzung der 1. Runde, erwischt es Emma am Sonntag dann gleich auf der 10 mit einem Bogey, womit der erhoffte Vorstoß gleich zu Beginn einen ziemlichen Dämpfer erhält. Der Fehler weckt die Niederösterreicherin aber richtiggehend auf, denn sofort gleicht sie ihr Score am darauffolgenden Par 3 wieder aus und drückt die Runde dann schon auf der 12 sogar in den roten Bereich.

Nach fehlerlosem Spiel danach, kommt sie dann rund um den Turn so richtig auf den Geschmack, denn auf ein Par 5 Birdie auf der 18 lässt sie gleich noch zwei weitere auf der 1 und dem Par 3 der 2 folgen und schließt damit sogar bereits voll zu den Top 10 auf. Auf der 7 bremst sie sich dann zwar selbst noch einmal aus, mit zwei abschließenden Birdies geht sich schließlich aber die sehenswerte 67 (-5) aus, womit sie sich am Ende im Chaos von Taiwan einen 21. Platz sichert. Ya Ni Tseng (TPE) triumphiert am Ende bei gesamt 14 unter Par.

Fotos: LET

