Auf dem richtigen Weg

Max Steinlechner und Lukas Nemecz können zum Auftakt der Italian Challenge Open zwar nicht glänzen, bringen sich mit roten Runden im Golf Nazionale aber zumindest auf den richtigen Weg.

Lukas Nemecz spielte in Portugal im Schlussflight bis zuletzt um seinen ersten Titel auf der Challenge Tour mit. Auch wenn es am Ende nicht ganz reichte, so pushte er sich immerhin knapp unter die Top 30 im Race to Mallorca, die am Saisonende in die DP World Tour aufsteigen werden. Die Italian Open Challenge markiert bereits das Europafinale der regulären Saison, bevor es noch nach China und zum Tourfinale weitergeht.

Max Steinlechner gönnte sich in Portugal ein freies Wochenende, das der Tiroler nutzen wollte um sein Spiel nachzuschärfen. Als aktuell 8. der Jahreswertung kann er bereits fix mit dem Aufstieg in die erste Liga rechnen. Für die weiteren Österreicher wie Timon Baltl oder Niklas Regner ist dagegen die heurige Challenge Tour Saison bereits zu Ende, ohne dass sie ein Spielrecht erreichen konnten.

Nach dem freien Wochenende zuletzt, strotzt Max Steinlechner in Italien sichtlich voll Tatendrang, denn am Nachmittag drückt er nach einem anfänglichen Par bereits spürbar aufs Tempo und dreht mit einem roten Doppelpack auf der 11 und dem Par 3 der 12 rasch sehenswert an der Birdieschraube. Zwar reißt der Schwung in Folge ziemlich ab, mit Pars hält er Fehler aber die gesamten Backnine über von der Scorecard fern.

Auch auf den Frontnine ändert sich auf den ersten Bahnen das Bild zunächst nicht, bis er am Par 3 der 3 schließlich das dritte Birdie aufsammelt und so auch die Top 10 mittlerweile vor sich auftauchen sieht. Die souveräne Performance zieht er auch weiterhin gekonnt durch, bis er sich zum Abschluss am Par 3 der 9 noch einen völlig makellosen Auftritt zunichte macht. Mit der 70 (-2) hat er als 41. zwar nur wenig Puffer zur erwarteten Cutmarke, jedoch fehlen ihm auch auf die Top 10 lediglich drei Schläge.

Wilden Start ausgebessert

Zum Auftakt ist Lukas Nemecz gleich mit früher Startzeit unterwegs, hat jedoch einmal mehr heuer zu Beginn Probleme richtig ins Spiel zu finden, wie ein anfängliches Doppelbogey am Par 5 und ein weiterer Fehler direkt danach unterstreichen. Immerhin kann er sein Spiel danach sichtlich stabilisieren und findet auf der 5 schließlich auch das erste Erfolgserlebnis.

Damit findet er endgültig den gesuchten Rhythmus, denn weitere Schlagverluste hält er gekonnt fern, findet noch vor dem Turn das nächste Birdie und dreht sein Score auf der 10 schließlich sogar wieder auf Anfang zurück. Richtig im Flow fallen auf der 13 und der 14 gleich die nächsten Birdieputts, womit er sich mittlerweile, trotz des verpatzten Starts, bereits zu den Top 10 heranspielt. Im Finish muss er dann zwar auf der 16 noch ein Bogey notieren, angesichts der ersten Löcher kann er sich zum Auftakt mit der 71 (-1) und Rang 58 aber wohl zufrieden zeigen.

Lars Van Der Vight (NED) erwischt mit einer 64 (-8) den besten Start.

Leaderboard Italian Challenge Open