Matthias Schwab und Lukas Nemecz finden bei den SDC Open für den Zebula Golf kein passendes Rezept und hätten sich die erste Runde der Saison mit Sicherheit anders vorgestellt.
Traditionell beginnt die Hotelplanner Tour ihre Saison mit kosanktionierten Events mit der Sunshine Tour in Südafrika. So auch heuer, wobei die SDC Open den Auftakt ins neue Wertungsjahr darstellen. Mit von der Partie sind mit Matthias Schwab und Lukas Nemecz auch zwei Österreicher. Vor allem Matthias Schwab hofft die zähen letzten Jahre, die ihn von der PGA Tour bis auf die Hotelplanner Tour abrutschen ließen, hinter sich lassen zu können um sich mit ansprechenden Leistungen wieder zurück auf die DP World Tour zu arbeiten. Immerhin hat der Rohrmooser bereits ein Turnier heuer in den Knochen, denn im Rahmen der Saisonvorbereitung in Florida spielte er die LIV-Q-School, wo er jedoch vorzeitig scheiterte. Wie man im Lager des Schladming-Pro's jedoch betont, war LIV keineswegs das erklärte Ziel, viel mehr spielte er die Tourschool auf Einladung von LIV und weil er ohnehin vor Ort war. "Ziel ist über die Hotelplanner Tour wieder auf die DP World Tour zu kommen. Alles ist darauf ausgerichtet!"
Lukas Nemecz zeigte im Vorjahr nahezu die gesamte Saison über eine durchwegs konstant gute Leistung, hatte just in den entscheidenden Momenten jedoch das Glück nie auf seiner Seite. So verpasste er in der frühen Phase mit einem kurzen verschobenen Putt in Indien einen durchaus möglichen Sieg, hatte danach als 22. des Jahresrankings um wenige Pünktchen das Nachsehen im Aufstieg auf die DP World Tour und verpasste danach hauchdünn um einen Schlag den Cut bei der Final Stage der Tourschool. Wer den Steirer kennt weiß jedoch, dass ihn genau dies so richtig anstachelt, weshalb man wohl auf einen voll motivierten Angriff im neuen Wertungsjahr hoffen darf. Diesen wird es auch benötigen, denn anders als im Vorjahr, wo noch die besten 20 ein Ticket für die DP World Tour bekamen, werden heuer über das Road to Mallorca nur noch 15 Tickets ausgespielt.
Weder Schwab noch Nemecz auf Cut-Kurs
Wie eigentlich erhofft gelingt der Start für Matthias Schwab in die Hotelplanner Tour Saison 2026 nicht, denn in den Morgenstunden verpasst er zunächst auf der 2 ein schnelles Par 5 Birdie und fängt sich danach auf der 3 sogar ein frühes Bogey ein. Da auch die nächste lange Bahn ungenützt verpufft und er auf der 7 noch einen weiteren Schlagverlust einstecken muss, schlägt er sogar nur bei 2 über Par auf der 10 ab. Erst nach 13 gespielten Löchern bricht schließlich auf der 14 der so hartnäckige Birdiebann. Das scheint den 31-jährigen auch auf den Geschmack zu bringen, überredet er doch auch das darauffolgende Par 5 zu einem Erfolgserlebnis. Die heiße Phase endet zwar prompt mit einem Bogey danach wieder, da allerdings auch das Par 3 der 17 noch etwas springen lässt, startet er zumindest immerhin mit einer 72 (Par) ins Turnier, womit er jedoch der erwarteten Cutmarke als 76. etwas hinterher läuft.
Mit einem Bogey auf der 1 beginnt Lukas Nemecz die Saison 2026 nicht wirklich wie geplant, allerdings stabilisiert er in Folge sein Spiel rasch und kann sich nach einer kleinen Parserie am Par 5 der 6 auch über das erste Birdie freuen. Gar lange währt die Freude jedoch nicht, nachdem es sich noch vor dem Turn zwei weitere Bogeys auf der Scorecard bequem machen. Zwar bringt er zu Beginn der hinteren Neun dann wieder Ruhe ins Geschehen, läuft jedoch vergeblich einem weiteren Schlaggewinn hinterher. Das ändert sich auch im Finish nicht mehr und da sich auf der 16 dann sogar noch ein Fehler einschleicht, geht sich am Ende sogar nur die 75 (+3) aus, womit er als 129. nur im geschlagenen Feld liegt.
Mit einer 65 (-7) erwischt Lokalmatador Martin Vorster (RSA) den besten Start.