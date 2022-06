Black Weekend

OPEN DE BRETAGNE – FINAL: Niklas Regner rutscht mit einem rabenschwarzem Wochenende noch deutlich im Klassement zurück und verlässt den Golf Blue Green de Pléneuf Val André nur mit einem 56. Platz im Gepäck.

Niklas Regner stolperte auf der 14 zwar in den ersten beiden Runden gleich zweimal in ein Doppelbogey, zeigte ansonsten aber durchwegs starkes Golf und geht nach zwei 68er (-2) Runden sogar aus den Top 10 in den Moving Day, wo er nun weiter aufs Tempo drücken will um am Sonntag das zweite Topergebnis in Folge mitnehmen zu können.

Wie erwartet bekommt es Niklas am Samstag mit verschärften Verhältnissen zu tun, allerdings kommt er gerade damit widererwarten nicht wirklich gut zurecht, denn schon die 2 knöpft ihm den ersten Schlag ab und da er auch danach vergeblich auf der Suche nach einem Birdie ist und auf der 6 und dem einzigen Par 5 der Frontnine danach die nächsten Fehler einstecken muss, kommt er sogar nur bei 3 über Par auf den zweiten neun Löchern an.

Auch fort reißen die Probleme nicht ab, denn zunächst muss er auch zweiten und letzten Par 5 der Runde einen Schlag abgeben und rutscht danach neben einem weiteren Bogey sogar noch in ein Doppelbogey. Da sich bis zum Schluss kein Birdie ausgeht, unterschreibt er sogar nur die 77 (+7) und rutscht so bis ins hintere Mittelfeld zurück.

Probleme setzen sich fort

Auch am Finaltag findet Niklas nicht mehr die Lockerheit der ersten beiden Tage, was sich gleich auf der 1 in Form eines anfänglichen Bogeys bemerkbar macht. Par um Par spult der 23-jährige danach ab, ehe er am Par 5 der 7 sogar in ein Doppelbogey stolpert und so endgültig weitere Ränge im Klassement abrutscht.

Nach dem ewigen Birdie-Leerlauf geht sich schließlich am Par 5 der 11 der erste rote Eintrag seit Freitag aus, allerdings egalisiert er diesen prompt wieder und nachdem er auf der 16 noch einen weiteren Schlag abgibt, kommt er sogar nur mit der 74 (+4) über die Ziellinie, was ihn noch bis auf Platz 56 zurückfallen lässt.

“Das Wochenende war nicht nach meinem Geschmack. Am Samstag wars extrem windig und da hat es mich echt verblasen und mir den Rhyhtmus genommen. Heute hab ich auch nicht gut reingefunden in die Runde. Es gibt solche Wochen, abhaken und nach vorne schauen. Ich fahre jetzt nach Paris und dann gehts gleich weiter nach Italien, wo kommende Woche das bislang größte Challenge Tour Turnier des Jahres auf dem Programm steht”, hat Niklas Regner den Blick bereits auf die nächsten Aufgaben gerichtet.

Alfie Plant (ENG) sichert sich mit einer 68er (-2) Finalrunde und bei gesamt 11 unter Par den Sieg.

Leaderboard Open de Bretagne