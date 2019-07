Daneben gegangen

LE VAUDREUIL CHALLENGE – 3. RUNDE: Martin Wiegeles Moving Day geht im Golf PGA France du Vaudreuil mit einer tiefschwarzen 75 gründlich daneben.

Martin Wiegele zeigte sich an den ersten beiden Tagen richtig souverän und startet dank zwei roter Runden nur hauchdünn hinter den Top 10 ins Wochenende. Am Moving Day hofft der Routinier nun, dass der gewinnbringende Rhythmus anhält und er sich so vor dem Finaltag in eine gute Ausgangslage bringen kann.

Wie schon an den Vortagen zeigt der Routinier auch am Moving Day auf den Frontnine zunächst wieder sein ganz sicheres Gesicht und kann auch einen kleinen Ausrutscher auf der 5 mit einem starken Konter auf der 6 postwendend wieder ausbügeln. Erst kurz vor dem Wechsel auf die zweiten Neun tritt er sich dann noch ein Bogey ein und rutscht so wieder in den Plusbereich zurück.

Der Fehler auf der 9 kostet auch sichtlich den ansonsten sehr soliden Rhythmus, denn ein Triplebogey auf der 11 sorgt am Samstag erstmals für richtige Kopfschmerzen. Zwar steuert er rasch mit einem Par 5 Birdie auf der 12 etwas gegen, eine Doublette danach lässt ihn dann aber endgültig ins Mittelfeld abrutschen.

Zwar findet er zum Abschluss auf der 18 noch ein Birdie, doch dieses dient am Ende nur noch als Schadensbegrenzung, denn mit der 75 (+4) geht der Moving Day eindeutig in die falsche Richtung. Mit der tiefschwarzen dritten Runde sind vom 40. Rang aus auch die Topplätze vor den letzten 18 Bahnen bereits um satte sechs Schläge entfernt.

“Das war nicht mein Tag. Die Kontrolle über die Startrichtung war nicht ausreichend vorhanden und dann hab ich noch dazu sehr schlecht geputtet. Die 11 nach Outball und Dreiputt und die 13 nach schlechter Entscheidung bei der Annäherung haben mir dann das Genick gebrochen. Gegen Ende hab ich wieder besseres Golf gespielt. Auf der 16 wars fast ein Hole in One aber aus einem Meter hab ich dann den Birdieputt verschoben. Zum Glück kanns morgen mit einer Super-Runde noch nach vorne gehen, aber jetzt heißt es erstmal trainieren um das Vertrauen wieder zu bekommen”, so Martin Wiegele nach der Runde klarerweise enttäuscht.

