Eingemischt

Max Steinlechner notiert bei den Hainan Open auch am Moving Day wieder eine 67 (-5) und mischt sich so im Sanya Luhuitou GC mit Außenseiterchancen sogar in den Titelkampf ein.

Nach einer noch etwas verhaltenen Auftaktrunde mit der 71 (-1), drückte Max Steinlechner am Freitag sehenswert aufs Tempo. Gleich zu Beginn der Runde sprang der Tiroler auf den Birdiezug auf und hatte gleich auf den ersten vier Löchern vier Birdies auf der Habenseite stehen. In Folge ging er es dann zwar ein weniger ruhiger an, am Ende unterschrieb er aber sogar eine 67 (-5) und startet so beim hochdotierten Hotelplanner Turnier als starker 7. in den Moving Day.

Bereits am Par 5 der 2 schnappt sich Max ein erstes schnelles Birdie und findet danach zum bereits dritten Mal in dieser Woche auch auf der 4 ein Erfolgserlebnis, womit der Start in den Moving Day eindeutig als gelungen bewertet werden kann. In Folge geht er es mit Pars zwar ruhiger an, dank der beiden schnellen Birdies sichert der Tiroler aber vorerst seinen Platz in den Top 10 eindeutig ab.

Erst nach dem Turn kommt dann wieder Farbe aufs Tableau, denn mit dem bereits dritten Birdie auf der 12 knackt der Schladming-Champion sogar erstmals die Top 5. Zwar kann er am darauffolgenden Par 5 nicht sofort weiter nachlegen, holt das verpasste Birdie dafür am Par 3 der 14 nach und bringt sich so sichtlich auch selbst so richtig auf den Geschmack.

Erstmals kann er nicht nur auf der 15 einen Fehler vermeiden, sondern holt sich sogar gleich den nächsten Schlaggewinn ab und da danach auch am Par 3 der 16 der Birdieputt fällt, mischt er sich endgültig voll in den Titelkampf ein. Ausgerechnet am Par 5 Schlussloch macht er sich dann noch die fehlerfreie Runde zunichte, doch auch mit der nächsten 67 (-5) räumt er sich vor der Finalrunde als 3. und mit vier Schlägen Rückstand auf Leader Lars Van Meijel (NED) noch Außenseiterchancen auf seinen zweiten Hotelplanner Sieg der Saison ein.

Leaderboard Hainan Open