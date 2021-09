Entscheidender Schritt

OPEN DE PORTUGAL – FINAL: Lukas Nemecz kann seine Supeform auch im Royal Óbidos Spa & Golf Resort wieder in die Waagschale werfen und macht mit dem nächsten Topergebnis endgültig den entscheidenden Schritt in Richtung European Tour Spielrecht für kommendes Jahr. “Ich bin froh, dass das mit der European Tour Karte jetzt zu 100 % fixiert ist.” Niklas Regner schüttelt den verpatzten Moving Day mit einer fehlerlosen 68 gekonnt aus den Knochen.

Lukas Nemecz hatte am Samstag richtig hart zu kämpfen und verhinderte erst mit einem Birdie auf der 18 noch eine Runde über Par. Trotz der eher durchwachsenen Vorstellung startet er nur knapp hinter den Top 10 auf die letzten 18 Löchern und hat so durchaus noch alle Chancen gleich das nächste Topergebnis mitzunehmen.

Von Beginn an macht der Steirer dann auch klar, dass er auf jeden Fall Portugal mit einem Spitzenresultat wieder verlassen will, denn gleich dem Par 5 der 2 entlockt er das erste Birdie, auf das er schon auf der 4 und der 5 die nächsten roten Einträge draufpackt. Zwar schläft danach die Aufbruchsstimmung etwas ein, da er die gesamten Frontnine über aber fehlerlos bleibt, ist er nach wie vor voll an den Top 10 dran.

Nach etlichem Leerlauf, gleich sieben Bahnen lang notiert er Pars auf die Scorecard, drückt er ab der 13 wieder aufs Tempo und nimmt auf den verbleibenden sechs Löchern noch drei Birdies mit. Damit marschiert er schlussendlich sogar noch mit der fehlerlosen 66 (-6) und somit seiner besten Runde der Woche zum Recording, die ihn noch bis auf Rang 6 nach oben klettern lässt.

Lukas prolongiert so auch seine derzeitige Hochform, die ihn in den letzten Wochen bereits drei 2. Plätze beschert hat. Mit dem weiteren Spitzenresultat macht er nun auch den entscheidenden letzten Schritt in Richtung European Tour Tourcard, denn bei nur noch wenigen zu spielenden Events wird der 32-jährige nicht mehr aus den Top 20 der Jahreswertung zu kegeln sein.

“Ich hab heute wieder mein Gefühl auf den Grüns gefunden und endlich wieder gut geputtet. Insgesamt war die Runde sehr gut, denn ich hab mir fast auf jedem Loch eine gute Chance erarbeitet. Am Ende des Tages bin ich natürlich sehr happy, denn die letzten Wochen waren nicht nur körperlich, sondern auch mental sehr anstrengend”, so Lukas Nemecz nach dem fixierten Aufstieg auf die European Tour erleichtert.

Starke Antwort

Niklas Regner startete mit klar intakten Siegchancen ins Wochenende, torpedierte sich aber eben diese mit einer 76 (+4) am Moving Day und rutschte sogar bis ins vordere Mittelfeld zurück. Trotz des verkorksten dritten Spieltages hätte auch der Youngster mit einer guten Finalrunde noch Chancen auf ein Topresultat.

Den zähen Samstagsauftritt konnte er über Nacht auch sichtlich aus den Knochen schütteln, denn am Sonntag präsentiert er sich von Beginn an hellwach. Zwar verpasst er zunächst noch ein schnelles Par 5 Birdie auf der 2, stopft dafür aber den Birdieputt am darauffolgenden Par 3 und krallt sich kurz vor dem Turn auf der 9 noch einen weiteren roten Eintrag, womit er sich vor den letzten neun Löchern in die richtige Richtung orientiert.

Mit einem weiteren Par 5 Birdie auf der 11 dockt er dann endgültig an den Spitzenplätzen an und zieht das stabile Spiel schlussendlich gekonnt bis zum Schluss weiter durch. Da er zwischenzeitlich auch noch von der 16 einen Schlaggewinn entführt, steht er am Ende mit der fehlerlosen 68 (-4) wieder im Clubhaus.

Diese reicht zwar angesichts der erneut guten Scores und wegen des verpatzten Moving Days als 15. nicht mehr für eine Spitzenplatzierung, immerhin bleibt er aber weiterhin in der Jahreswertung noch in Schlagdistanz zu den Top 20 und wahrt so auch, weitere starke Ergebnisse vorausgesetzt, die Chance bereits nach seiner Rookie Saison auf die European Tour aufzusteigen.

Marcel Schneider (GER) triumphiert dank eines Eagles am Schlussloch mit der 70 (-2) und bei gesamt 19 unter Par.

Leaderboard Open de Portugal