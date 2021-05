Erstmals auf Kurs

DIMENSION DATA PRO-AM – 1. RUNDE: Martin Wiegele bekommt zum Auftakt im Fancourt Golf Estate den Birdiedreh heraus und bringt sich mit seiner ersten roten Runde der neuen Challenge Tour Saison auch erstmals auf Cutkurs. Lukas Lipold muss am Freitag zwingend die Birdiequote verbessern, will er nicht auch beim dritten Challenger wieder leer ausgehen.

Mit verdoppeltem Preisgeld verabschiedet sich die Challenge Tour vom South African Swing. Für Lukas Lipold und Martin Wiegele bietet sich somit die Chance nicht nur eine ertraglose Golfsafari abzuwenden sondern vielleicht sogar noch das Ganze profitabel zu gestalten. Vor allem der Salzburger Lipold war in der Vorwoche schon knapp am Cut dran und zeigt Aufwärtstendenz. Gespielt wird auf einem der besten südafrikanischen Links-Plätze, in den Fancourt Golf Estates von George an der Garden Route.

Erneut allerdings erwischt es beide Österreicher dann wieder früh mit Fehlern, was angesichts der enorm tiefen Scores doppelt schwer ins Gewicht fällt. Martin Wiegele gelingt zwar der sofortige Ausgleich, ein Doppelbogey kurz darauf wirft ihn aber sogar noch weiter zurück. Während Lukas Lipold allerdings die gesamten Frontnine über vergeblich einem ersten Erfolgserlebnis hinterherläuft, rackert sich der Routinier mit zwei weiteren Birdies erneut auf Level Par zurück.

Am Par 5 der 2 gelingt Martin dann sogar erstmals der Sprung in den roten Bereich, den er zwar auch sofort wieder verlässt, sich aber prompt den nächsten Schlag krallt. Lukas Lipold spult weiterhin Par um Par ab und kommt so im Klassement nicht nach vor. Erst auf der 17 bricht dann endlich der so hartnäckige Bann, nachdem der Birdieputt am Par 5 den Weg ins Ziel findet. Bei Martin Wiegele hingegen macht es sich auf der 6 der bereits fünfte Schlagverlust gemütlich, womit beide kurz vor Ende ihrer Auftaktrunden wieder bei Level Par halten.

Während der routinierte Steirer das Gaspedal noch einmal voll durchdrückt und sich mit einem Birdiehattrick sogar bis in den gesicherten Cutbereich vorarbeitet, stolpert Lukas Lipold zum Abschluss noch über sein zweites Bogey und bringt so schließlich am Outeniqua Course nur die 73 (+1) zum Recording, womit er sich als 112. einmal mehr bereits nach dem ersten Spieltag die Ausgangslage in Sachen Cut verschärft. Souverän locht Martin Wiegele zum Abschluss auf der 10 den fälligen Parputt und kann so am Outeniqua Course mit der 69 (-3) seine erste Runde unter Par der neuen Challenge Tour Saison unterschreiben, was ihn als 32. auch klar auf Kurs in Richtung Wochenende bringt.

Ryan Evans (ENG) knallt am Outeniqua Course zum Auftakt eine 62 (-10) aufs Tableau und gibt damit den Ton an.

Leaderboard Dimension Data Pro-Am