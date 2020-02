Etwas nach vor

DIMESNION DATA PRO-AM – 2. RUNDE: Martin Wiegele findet sich am Freitag am Montagu Course der Fancourt Golf Estates etwas besser zurecht und kommt mit einer 70 etwas nach vor.

Ganze 13 Löcher lang musste sich Martin Wiegele zum Auftakt gedulden, ehe er mit einem Birdiedoppelpack erstmals in den roten Bereich abtauchen konnte. Ein kunterbuntes Finish machte allerdings einen Start unter Par zunichte, weshalb er nach der 73 (Par) nur vom 95. Platz aus in den zweiten Spieltag startet.

Dennoch stehen die nächsten beiden Runden unter einem durchwegs guten Stern, denn Martin hatte zum Auftakt mit dem Links Course den wohl deutlich schwersten Kurs vor der Nase und außerdem ist für die nächsten Spieltage auch deutlich weniger Wind vorhergesagt, was die benötigte Aufholjagd erleichtern sollte.

Mit dem Montagu Course kommt der Routinier am Freitag dann von Beginn an deutlich besser zurecht, denn schon auf der 3 geht sich das erste Birdie aus, das ihn rasch in die richtige Richtung marschieren lässt. Auch danach hat er seinen Fokus recht gut eingestellt, wenngleich er vergeblich weiteren Birdies die gesamten Frontnine über hinerher läuft.

Mit Pars macht er zwar auch auf der zweiten Platzhälfte nichts falsch, sein Spiel schläft zu dieser Zeit aber regelrecht etwas ein. Erst ein Bogey auf der 15 – das erste und einzige des Tages – weckt ihn dann gegen Ende noch einmal so richtig auf, denn mit zwei darauffolgenden Birdies geht sich sogar noch eine 70 (-2) aus, womit er um einige wenige Ränge bis in etwa auf Platz 80 nach oben klettern kann.

Nach der Runde zeigt er sich durchwegs auch selbstkritisch: “Es war heute besser vom Tee als gestern, aber ein wenig schlechter dann auf den Grüns. Richtig bitter war ein Dreiputt auf der 15 nachdem ich zuvor noch dazu einiges vergeben hab. Zumindestens das Finish war versöhnlich mit einem Drive fast aufs Grün auf der 16 und einer starken Annäherung bis auf einen Meter an der 17.”

