Falsche Richtung eingeschlagen

Max Steinlechner kann am Freitag bei der German Challenge nicht an die starke Auftaktrunde anknüpfen und büßt mit einer 74 (+2) etliche Ränge ein. Lukas Nemecz und Timon Baltl gehen im Wittelsbacher GC wohl komplett leer aus.

Nach seinem Sieg beim Heimspiel in Schladming und dem fantastischen 2. Platz in der Vorwoche in Tschechien, steht Max Steinlechner bei der German Challenge sogar als Führender im Road to Mallorca in den Teeboxen. Vollgepumpt mit Adrenalin nach den hervorragenden Auftritten, reitet er schließlich auch im Wittelsbacher GC zum Auftakt dann weiter auf der Welle des Erfolges, denn nach den ersten 18 Löchern reiht er sich dank einer makellosen 66 (-6) einmal mehr im Spitzenfeld ein und startet sogar als erster Verfolger des Führungsduos in den zweiten Spieltag.

Der Freitag lässt sich für Max dann erneut durchaus gut an. Zwar verpasst er am Par 5 der 1 das eigentlich angepeilte Eröffnungsbirdie, findet dafür aber auf der 3 den ersten roten Eintrag. Nachlegen kann der Tiroler vorerst dann jedoch nicht und fängt sich auf der 7 wie aus dem Nichts ein Doppelbogey ein, was ihn wie vorerst sogar aus den Top 10 rutschen lässt.

Die Doublette bringt den Schladming-Champion auch sichtlich etwas aus dem Tritt, denn Konter kann er darauf keinen setzen und driftet nach weiteren Fehlern am Par 3 der 11 und der 14 sogar mittlerweile bis ins Mittelfeld ab. Am Par 5 der 15 kann er dann zwar wieder etwas gegensteuern, nachdem er jedoch sofort wieder ein Bogey notieren muss, geht sich trotz eines dritten Schlaggewinns am Par 5 der 18 schlussendlich nur die 74 (+2) aus, womit er aber dank der starken Auftaktrunde immerhin noch einigermaßen in Schlagdistanz zu den Top 10 cuttet.

Nemecz wohl am Cut vorbei

Die beiden anderen Österreichern im Starterfeld hatten am Donnerstag deutlich härter zu kämpfen als ihr Landsmann, denn sowohl Lukas Nemecz als auch Timon Baltl brachten nur 72er (Par) Runden zu Papier und müssen damit am Freitag bereits zulegen, wollen sie das Wochenende noch aktiv mitgestalten. Beide haben jedoch immerhin den kleinen Vorteil einer früheren Startzeit.

Von Beginn an will Lukas Nemecz klar machen, dass das Wochenende auf jeden Fall mit ihm stattfinden soll, denn schon am Par 5 der 1 krallt sich der Steirer das erste Birdie. Auch danach hat er vorerst alles im Griff, radiert sich ein Par 3 Birdie von der 6 jedoch mit darauffolgendem Bogey wieder aus.

Zwar drückt er sein Tagesergebnis noch vor dem Turn auf der 9 wieder auf -2, nachdem sich auf der 13 jedoch auch ein weiterer Fehler einschleicht, hält er sich gerade noch so über der gezogenen Linie. Am Par 5 der 15 verschafft er sich dann wieder etwas Luft, bei generell guten Scores fällt ein spätes weiteres Bogey auf der 17 aber ziemlich schwer ins Gewicht, denn nach der 71 (-1) droht er in Deutschland wohl knapp am Cut zu scheitern.

Bereits das Par 3 der 11 lässt für Timon Baltl ein schnelles Birdie springen, womit der 30-jährige sehenswert in die zweite Umrundung findet. Nachdem er auf der 14 jedoch auch den ersten Fehler aufsammelt und danach sein Score vorerst nicht wieder unter Par drehen kann, biegt er nur bei Level Par zur 1 ab.

Dort fängt er sich dann rasch zwei weitere Bogeys ein und nach einer Doublette auf der 8, hilft ihm selbst ein spektakuläres Eagle am Par 4 der 9 nicht mehr, da er nach der 74 (+2) keine Chance mehr hat das Wochenende noch zu erreichen.

Leaderboard German Challenge