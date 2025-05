Gebrauchter Tag

Max Steinlechner, Lukas Nemecz und auch Timon Baltl kommen bei der Danish Golf Challenge im Starkwind des Bogense GC heftig unter die Räder.

Lukas Nemecz wechselt bei der Danish Golf Challenge wieder zurück auf die Challenge Tour, wo er bereits heuer einige Male um den Sieg mitspielen konnte und als 19. auf der Road to Mallorca gut im Rennen um ein DP World Tour-Ticket liegt. Auch Max Steinlechner, der in Walton Heath zwar in der Qualifikation für die US Open scheiterte, aber lange Zeit eine hervorragende Figur machte, rechnet sich für den Challenger im Bogense Golf Club einiges aus. Timon Baltl zückt in Dänemark eine Wild Card, nachdem er bei der Gösser Open in Topform agierte und sich erst im Stechen geschlagen geben musste.

Am Nachmittag kommt Max Steinlechner in den Sturmböen gehörig unter die Räder. Von Beginn an findet der 25-jährige überhaupt keinen Rhythmus und tritt sich auf birdielosen Frontnine bereits vier Bogeys und zwei Doppelbogeys ein. Rund um den Turn sorgt dann noch dazu ein Gewitter für eine rund zweistündige Unterbrechung, was Max jedoch sichtlich guttut. In der freien Zeit schärft der Tiroler seinen Rhythmus und startet mit drei Birdies am Stück wie ausgewechselt zurück ins Geschehen. Allerdings bremst er sich mit gleich zwei Par 5 Bogeys danach auch heftig wieder ein. Im Finish geht sich zwar auf der 17 dann noch ein Schlaggewinn aus, mit der 78 (+6) kommt er aber gehörig unter die Räder und startet nur als 133. in den zweiten Spieltag.

Auch Nemecz und Baltl mit hohen Nummern

Nach einem anfänglichen Par erwischt es Lukas Nemecz im Starkwind Dänemarks bereits auf der 11 mit einem frühen Bogey, womit er nicht unbedingt nach Plan ins Turnier findet. Danach hält der Steirer sein Score zwar gut zusammen, lässt jedoch gleich alle drei Par 5 Löcher der Backnine ungenützt verstreichen. Immerhin rollt schließlich auf der 17 der erste Birdieputt ins Ziel, womit er sein Score noch vor dem Turn wieder auf Anfang dreht. Auf den Frontnine kommt Lukas im unterkühlten Bogense dann aber gehörig unter die Räder, denn nicht nur, dass er vergeblich einem weiteren Birdie hinterherläuft, schlittert er sogar in gleich noch fünf Bogeys und sogar eine Doublette, was am Ende nur die 79 (+7) und Rang 138 zulässt.

Timon Baltl hat von Beginn an im zähen Wind erhebliche Probleme und tritt sich gleich auf den ersten vier Löchern drei Fehler ein. Nur kurzzzeitig kann er sein Spiel dann konsolidieren, ehe es ihn am Par 5 der 7 erneut erwischt, was ihn sogar nur bei 4 über Par auf die hintere Platzhälfte abbiegen lässt. Dort geht es dann sofort in ähnlicher Tonart weiter, wie der nächste Fehler am Par 3 der 10 untermauert. Zwar findet er danach am Par 5 der 12 auch das erste Birdie, mit einem Doppelbogey und einem weiteren Schlagverlust danach, verpufft das einzige Erfolgserlebnis jedoch regelrecht. Schlussendlich steht auch er nur mit der 79 (+7) beim Recording und teilt sich so das Schicksal im Starkwind mit Landsmann Lukas Nemecz.

Calum Fyfe (SCO) zeigt mit einer 64 (-8) was möglich gewesen wäre.

Leaderboard Danish Golf Challenge