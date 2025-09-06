Makelloser Moving Day

Max Steinlechner geizt am Moving Day bei der GAC Rosa Challenge zwar etwas mit Birdies, bleibt aber den gesamten Tag über fehlerlos und macht so im Rosa Golf Club etliche Ränge gut.

Nach einer sehr soliden 68 (-2) zum Auftakt, machte es Max Steinlechner am Freitag dann spannender als geplant, denn mit einer 70 (Par) stemmt er am Ende nur „on the number“ noch den Cut. Dennoch hat der Tiroler wohl durchaus noch realistische Chancen auf ein weiteres starkes Ergebnis auf der Hotelplanner Tour, denn selbst die Top 10 sind vor dem Wochenende „nur“ vier Schläge weit entfernt.

Nachdem ein Gewitter in den Morgenstunden über die Anlage zieht und massenhaft Regen mit im Gepäck hat, kann am Samstag erst mit zweistündiger Verspätung gespielt werden. Max zeigt sich von der Warterei zwar nicht großartig beeindruckt, kommt auf den Frontnine jedoch dann nicht so recht ins Rollen. Par um Par spult der 25-jährige ab bis sich kurz vor dem Turn dann auf der 9 doch noch das erste Birdie ausgeht, womit er einige Ränge nach oben klettert.

Richtig ins Rollen bringt ihn das Birdie zwar auch weiterhin noch nicht, allerdings hält er auch auf den Backnine gekonnt Fehler fern und schnappt sich schließlich immerhin auf der 13 noch ein weiteres Erfolgserlebnis. Da er die Runde makellos über die Distanz schaukelt, steht er schlussendlich, wie auch schon am Donnerstag, mit der 68 (-2) beim Recording und klettert damit doch sehenswert um etliche Plätze in Richtung Norden des Leaderboards.

Leaderboard GAC Rosa Challenge