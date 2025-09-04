Max auf gutem Weg

Max Steinlechner bringt sich zum Auftakt der GAC Rosa Challenge mit einer 68 (-2) klar auf Cut-Kurs. Timon Baltl zerstört sich eine starke Runde im Rosa Golf Club mit einem Schneemann auf der 6 und unterschreibt am Ende nur die 71 (+1).

Max Steinlechner kehrt nach zwei Abstechern auf der DP World Tour mit der Rosa Challenge in die Nachwuchsliga zurück, wohl nur noch für kurze Zeit. Beim polnischen Challenger, wo auch heuer wieder ein Birdiefest erwartet wird, möchte der Tiroler wieder mal ordentlich an der Birdieschraube drehen. Das wird auch Timon Baltl tun müssen, der eine seiner letzten Wild Cards zückt um mit Topergebnissen noch eine Kategorie auf der Challenge Tour zu lösen.

Zum Auftakt ist Max Steinlechner gleich mit früher Startzeit unterwegs, wirkt zunächst jedoch noch etwas verschlafen, denn nach verpasstem Par 5 Birdie auf der 10, fängt er sich auf der 12 sogar einen frühen Fehler ein. Dieser weckt den 25-jährigen aber richtiggehend auf, denn bereits auf der 15 kann er sich auch über das erste Birdie freuen und biegt dank eines Par 3 Birdies auf der 17 sogar knapp unter Par auf die Frontnine ab.

Dort legt er dann am Par 5 der 3 rasch weiter nach, ehe am Par 3 der 4 dann ziemlich viel daneben geht und er mit einem Doppelbogey sogar wieder auf Even Par abrutscht. Zufriedengeben will er sich damit aber nicht, schnürt auf der 6 und der 7 noch einen späten roten Doppelpack und unterschreibt so zum Auftakt immerhin die 68 (-2), die ihm als 33. noch viele Möglichkeiten offen hält.

Schneemann im September

Mit einem anfänglichen Eagle am Par 5 der 10 legt Timon Baltl einen wahren Traumstart hin und zeigt auch danach über weite Strecken richtig starkes Golf, wofür er sich am Par 4 der 14 mit einem kleinen Vögelchen auch recht zeitnah erneut belohnt. Erst auf der zweiten kurzen Bahn erwischt es ihn dann schließlich auch mit dem ersten Schlagverlust, bei 2 unter Par, kommt er aber in souveräner Position in der 1. Teebox an.

Rasch baut er sein Score dann noch weiter aus und spielt sich mit einem roten Doppelpack sogar unter die Top 10. Wie aus dem Nichts erwischt es ihn dann auf der 6 aber beinhart, denn am Par 4 bastelt er sogar einen Schneemann und findet sich nach dem wilden Ritt sogar nur noch bei Level Par wieder. Am Schlussloch fängt er sich dann sogar noch ein Bogey ein, womit der Steirer lediglich die 71 (+1) unterschreibt und so als 94. auch klar hinter die erwartete Cutlinie abrutscht.

Drei Spieler teilen sich nach 64er (-6) Runden die Führungsrolle.

Leaderboard GAC Rosa Challenge