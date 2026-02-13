Nachdem der erste Spieltag buchstäblich ins Wasser fiel, bringt sich Lukas Nemecz beim NTT DATA Pro-Am am Freitag mit einer 68 auf Preisgeld-Kurs. Matthias Schwab kommt im Fancourt Golf Estate mit den tiefen Scores hingegen nicht mit.
Nachdem Lukas Nemecz beim Season Opener noch knapp um einen Schlag am Cut scheiterte, hatte er in der Vorwoche beim zweiten mit der Sunshine Tour kosanktionierten Event das Glück auf seiner Seite und stemmte "on the number" noch den Cut. Das Wochenende war dann jedoch von einem Wechselspiel aus Licht & Schatten im Spiel des Steirers geprägt, was schlussendlich zwar nur einen 55. Platz ermöglichte, ihn aber immerhin im neuen Road to Mallorca anschreiben ließ. Mit zwei Turnieren in den Knochen und voll im Rhythmus soll nun in den Fancourt Golf Estates besseres gelingen. Das Gelände kennt er auch mittlerweile richtig gut, bereitete er sich doch im Vorfeld eben dort auf die neue Hotelplanner Tour Saison vor. Auch Matthias Schwab wird in dieser Woche wieder auf Birdiejagd gehen und hofft auf die ersten Zähler im neuen Wertungsjahr.
Aufgrund heftiger Regenfälle kann das Turnier erst am Freitag planmäßig beginnen, was auch eine generelle Planänderung zur Folge hat, denn ursprünglich hätte auf drei Kursen gespielt werden sollen, "The Links" wurde aufgrund der Verkürzung auf drei Runden nun jedoch aus dem Programm gestrichen, weshalb jeder Spieler im Pro-Am Format nur noch den Montagu und den Outeniqua Course absolvieren muss. Lukas Nemecz beginnt das Event in den Morgenstunden am Montagu-Course und drückt nach anfänglichen Pars, ab der 14 richtig aufs Tempo, denn mit gleich vier roten Einträgen auf nur fünf Löchern, mischt der Steirer zur Halbzeit voll im absoluten Spitzenfeld mit.
Den Schwung kann er jedoch nicht wie erhofft auf die Frontnine mitnehmen, denn nach zwei Pars schleicht sich auf der 3 schließlich auch der erste Fehler ein. Diesen bessert er zwar postwendend am darauffolgenden Par 5 wieder aus, nur zwei Bahnen danach leuchtet jedoch das nächste Bogey auf. Am Schlussloch egalisiert er dann zwar auch dieses noch und bringt so die 68 (-4) in trockene Tücher, mit den enorm tiefen Scores - Benjamin Follett-Smith (ZIM) notiert sogar eine 60 (-12) - kommt er damit jedoch als 25. nicht ganz mit.
Schwab startet nur mit der 72
Matthias Schwab beginnt am Outeniqua-Course zwar mit einem Birdie auf der 10 nach Maß, kann jedoch nicht weiter zulegen und kommt nach einem Bogey am Par 3 der 15 sogar nur bei Level Par zum Turn, womit er die Frontnine sogar nur aus dem dreistelligen Leaderboardbereich in Angriff nimmt. Par um Par spult der Rohrmooser dann ab, macht damit zwar keine Fehler, kommt jedoch so auch weiterhin mit den enorm guten Scores überhaupt nicht mit. Am Ende unterschreibt er nach je einem Birdie und einem Bogey nur die 72 (Par), womit der Weg in den Finaltag am Samstag für Matthias vom 108. Platz aus bereits richtig weit wird.