Nur die 75

DORMY OPEN – 3. RUNDE: Lukas Nemecz hat am Moving Day im Österåkers Golfklubb nahezu von Beginn an zu kämpfen und rutscht mit einer 75 bis ins hintere Drittel zurück.

Lukas Nemecz präsentierte sich an den ersten beiden Tagen diametral zum ersten schwedischen Challenger, denn nach Runden von 69 (-3) und 70 (-2) Schlägen geht der Steirer nur knapp hinter den Top 10 in den Moving Day. Laut eigener Aussage will er nun am Freitag alles versuchen um sich vor dem Finaltag in eine noch bessere Position bringen zu können.

Mit zwei relativ frühen Bogeys auf der 3 und dem Par 5 der 5 torpediert er sich das angesprochene Vorhaben jedoch recht schnell und rutscht so sogar ins Mittelfeld zurück. Das zweite Par 5 hat er aber besser im Griff, denn auf der 8 geht sich dann auch das erste Birdie des Tages aus, dass er jedoch gleich nach dem Turn auf der 10 wieder verspielt.

Erneut erweist sich mit der 13 dann eine der langen Bahnen als weiterer Spielverderber und wirft ihn im Klassement immer weiter zurück. Zwar kann er von der 16 noch einen Schlag entführen, beendet die Runde jedoch mit einem weiteren Par 5 Bogey und pendelt sich so mit der 75 (+3) als 49. nur im hinteren Drittel wieder ein.

“Es war zwar etwas windiger heute und damit auch ein bisschen schwieriger zu spielen, das hat mir im langen Spiel aber nichts getan. Das Putten war gestern schon nicht gut und heute wars eine absolute Katastrophe”, spricht er das Hauptproblem ungeschönt an.

Felix Mory (FRA) geht bei gesamt 17 unter Par als Führender auf die letzten 18 Bahnen.

