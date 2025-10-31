Par-Runden zu Halloween

Sowohl Max Steinlechner als auch Lukas Nemecz notieren zu Halloween beim Rolex Grand Final nur 72er (Par) Runden und rutschen im Club de Golf Alcanada damit um einige Ränge zurück.

Die aus österreichischer Sicht bislang beste Hotelplanner Tour Saison der Geschichte, könnte in dieser Woche gebührend zu Ende gehen. Nicht nur, dass erstmalig gleich zwei Spieler der Alpenrepublik mit von der Partie sind, Max Steinlechner hätte sogar noch die Chance die Jahreswertung für sich zu entscheiden. Am Donnerstag machte er dazu auch bereits einen bedeutenden Schritt, denn nach einer knallroten 67 (-5) reihte er sich als 4. nur zwei Schläge hinter Leader Euan Walker (SCO) ein und wäre nach derzeitigem Stand der Dinge der König der diesjährigen Hotelplanner Tour.

Zwar verpasst er zu Beginn der 2. Runde das erhoffte anfängliche Par 5 Birdie, mit Pars findet er sich aber rasch durchwegs gut zurecht. Da nach knapp verfehltem Grün der Chip über die Welle etwas zu lange ausrollt, kann er schließlich am Par 3 der 4 ein erstes Bogey aber nicht mehr verhindern. So richtig leicht geht danach nichts mehr von der Hand, denn er kann zwar einen weiteren Schlagverlust verhindern, jedoch will mit der 7 auch das zweite Par 5 am Freitag noch nichts springen lassen.

Im recht trickreichen Wind lässt er sich dann auf der nächsten langen Bahn nach dem Turn aber die Chance nicht mehr nehmen und gleicht sein Tagesergebnis auf der 11 schließlich mit dem ersten roten Eintrag am Freitag wieder aus. Das scheint genau die Initialzündung zu sein auf die der Tiroler so lange warten musste, denn sofort legt er auf der 12 weiter nach und rangiert nach dem Birdiedoppelschlag plötzlich nur noch um einen Schlag hinter dem Führungstrio.

Auf den letzten Löchern wird es dann jedoch wieder etwas unangenehmer für den Schladming-Champion, denn zunächst lässt er auf der 16 eine gute Birdiemöglichkeit verstreichen und fängt sich danach am langen Par 3 sogar den Ausgleich ein. Schlussendlich geht sich so am Freitag nur eine 72 (Par) aus, womit er noch knapp aus den Top 10 rutscht. Als 11. ginge sich auch die Hotelplanner Tour Krone nicht aus, denn nach derzeitigem Stand der Dinge würde er die Jahreswertung auf dem 3. Platz beenden.

Am letzten Tourkartenrang

Anders als für seinen Landsmann, der das Spielrecht für die DP World Tour bereits fix in der Tasche hat, geht es für Lukas Nemecz noch um den Aufstieg auf die höchste Spielklasse neben der PGA Tour. Als 19. ins Rennen gestartet, rutschte er nach einer 70 (-2) am Donnerstag vorerst in der Hochrechnung als derzeit 21. der Jahreswertung knapp aus dem Tourkartenbereich – die Top 20 erhalten ein Spielrecht für die DP World Tour – die Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf stellt sich jedoch eindeutig positiv dar.

Diesmal findet er zwar anders als am Vortag sehr souverän mit einem Par ins Geschehen, dafür allerdings erwischt es ihn auf der 2 mit einem frühen Bogey, womit bereits nach nur wenigen Minuten ein Plus aufleuchtet. Wie schon zum Auftakt hat er dann aber auch diesmal die 5 bestens im Griff und dreht sein Tagesergebnis so recht rasch wieder auf Anfang. Ins Rollen bringt ihn das Erfolgserlebnis jedoch nicht, denn nach einer kleinen Parserie erwischt es ihn auf der 8 ein weiteres Mal, womit er erneut wieder etwas abrutscht.

Zwar hat er darauf vorerst keine Antwort parat, zieht den zurechtgelegten Gameplan aber auch weiterhin durch und wartet geduldig auf sich bietende Chancen. Auf der 15 schlägt er dann auch wieder zu und gleicht mit dem zweiten Birdie des Tages sein Score einmal mehr wieder aus. Mehr will sich auf den verbleibenden Löchern jedoch nicht mehr ausgehen, weshalb er sich am Freitag mit der 72 (Par) anfreunden muss, die ihn zwar um einige Ränge im Klassement bis auf Platz 22 abrutschen lässt, dank einer günstigen Konstellation würde er derzeit jedoch im Jahresranking noch den 20. und somit letzten Tourkartenplatz belegen.

Gleich fünf Spieler teilen sich bei gesamt 8 unter Par die Führungsrolle, womit Max Steinlechner nur mit drei Schläten Rückstand auf das Quintett an der Spitze ins Wochenende startet.

Leaderboard Rolex Grand Final

