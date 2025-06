Perfekter Auftakt

Max Steinlechner erwischt bei der Swiss Challenge einen perfekten Auftakt und startet nach einer makellosen 64 (-7) als erster Verfolger von David Horsey (ENG) in den Freitag. Auch Timon Baltl liegt im Golf Sempach auf Cutkurs, Lukas Nemecz muss am zweiten Spieltag bereits zulegen.

Sowohl Max Steinlechner als auch Lukas Nemecz wollen bei der Swiss Challenge weiter am Projekt Tourkarte 2026 basteln. Vor allem Max holte sich beim Heimspiel mit phasenweise fantastischem Spiel weiter Selbstvertrauen und liegt aktuell als 12. auf der Road to Mallorca auf der Challenge Tour gut im Rennen. Lukas Nemecz hatte am Wochenende ein paar Tage unfreiwillig Gelegenheit sein Spiel nachzuschärfen. Auch seine Position ist mit Rang 28 auf der Challenge Tour vielversprechend, vor allem nach den Topleistungen in Indien.

Am Nachmittag stürmt Max Steinlechner gleich zu Beginn mit einem wahren Blitzstart bis ins Spitzenfeld des Klassements, denn auf ein anfängliches Birdie auf der 9, packt der Tiroler gleich noch zwei weitere rote Einträge drauf und findet so absolut perfekt ins Turnier. Kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschaufpause, ehe er auf der 14 und der 15 mit einem Doppelpack die nächsten Birdies findet.

Da sich dann auch am Par 5 der 17 ein Erfolgserlebnis ausgeht, spielt er sich schon zur Halbzeit der Auftaktrunde bis auf den geteilten 2. Rang. Auf der 1 wandert schließlich sogar der siebte Schlaggewinn auf die Habenseite, ehe er es danach doch etwas gemächlicher angeht. Fehler hält er jedoch die gesamte Runde über gekonnt fern und startet so schließlich nach der 64 (-7) als erster Verfolger von David Horsey in den Freitag.

Baltl noch auf Cutkurs

Timon Baltl zückt für den Schweizer Challenger am Sempachersee eine Wild Card und hofft an die Leistungen von der Gösser Open anzuschließen. Für den Steirer geht es in Luzern darum eine der wenigen Startchancen zu nutzen und mit einem Top 10-Ergebnis ein Ticket für den folgenden Challenger zu lösen. Nach anfänglichen Pars geht sich bei dann wie erhofft am ersten Par 5 der Runde das erste Erfolgserlebnis aus. Anders als erhofft lässt ihn dieses jedoch das Tempo nicht so richtig anziehen, denn ausgerechnet auf der zweiten langen Bahn schleicht sich ein Bogey ein, was ihn nur bei Even Par zum Turn kommen lässt

Stark drückt er sein Score dann aber auf der 10 und der 13 deutlicher in den Minusbereich, ehe es im Finish dann noch einmal ziemlich wild Hin und Her geht. Mit Bogey-Birdie-Bogey geht sich aber immerhin eine 70 (-1) aus, die ihn als 53. noch auf Kurs in Richtung Wochenende hält.

Nemecz muss zulegen

Mit gleich zwei schnellen Bogeys auf der 9 und der 11 stolpert Lukas Nemecz mehr schlecht als recht ins Turnier. Erst danach kann er sein Spiel konsolidieren und findet am Par 5 der 17 schließlich auch das erste Birdie. Zwar steuert er schon auf der 1 sofort wieder gegen und quetscht aus dem Par 5 der 4 noch einen weiteren Schlaggewinn, mehr geht sich aber nicht mehr aus, weshalb er sich zum Auftakt mit der 72 (+1) und Rang 105 anfreunden muss.

Leaderboard Swiss Challenge