Rückstand angehäuft

B-NL CHALLENGE TROPHY – 1. RUNDE: Timon Baltl und Niklas Regner können dem belgischen Challenger im Hulencourt GC zum Auftakt nicht ihren Stempel aufdrücken und gehen nur mit Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den zweiten Spieltag.

Nach vier anstrengenden Turnieren in Skandinavien hängt Niklas Regner noch ein fünftes Turnier in Belgien an. Gemeinsam mit Timon Baltl startet der Liezener bei der Belgien-Niederland Challenge Trophy. In Hulencourt startet die Challenge Tour in ihr letztes Saisonviertel, wobei Regner als 45. am Cutoff-Point für das Mallorca-Finale sitzt und damit im Kampf um ein European Tour-Ticket noch einen heißen Golfherbst brauchen wird.

Timon Baltl hat als 109. sein Spielrecht für 2023 noch nicht abgesichert, dementsprechend wichtig wäre es in Belgien gut anzuschreiben. Bereits früh tritt er sich dann zwar am Par 3 der 2 ein Bogey ein, stabilisiert sein Spiel jedoch sofort wieder und holt sich bereits auf der 4 auch das erste Birdie ab. Das bringt den 27-jährigen auch in den benötigten Rhythmus, denn mit weiteren Erfolgserlebnissen auf der 6 und dem Par 5 der 9 steht er sogar mit dem Zwischenstand von 2 unter Par auf den Backnine.

Dort ebbt der Schwung dann jedoch wieder ab, denn die gesamte zweite Platzhälfte über ist der Steirer vergeblich auf der Suche nach noch einem weiteren Schlaggewinn und da er sich parallel dazu ausgerechnet am Par 5 der 13 noch ein Bogey einfängt, muss er sich am Ende mit de r71 (-1) zufrieden geben, was ihn als 84. mit Rückstand auf die prognostizierte Cutlinie in den Freitag starten lässt.

Nur die 72

Niklas Regner beginnt mit erster Startzeit der Nachmittagsgruppen mit Pars durchwegs solide, läuft allerdings bei doch recht guten Scores vergeblich einem Birdie hinterher und rutscht schließlich mit einem Doppelbogey auf der 8 deutlich im Klassement zurück. Zwar geht sich danach am Par 5 auch das erste Erfolgserlebnis aus, mit dem Zwischenstand von 1 über Par kann er sich nach den ersten neun Löchern aber klarerweise nicht zufrieden zeigen.

Mit der 10 weiß er aber auch das nächste Par 5 zu nützen und gleicht so sein Score immerhin zu Beginn der Backnine wieder aus. Mit einem weiteren Erfolgserlebnis am letzten Par 5 tastet er sich dann auch wieder an die erwartete Cutmarke heran, tritt sich jedoch am Ende am Par 3 der 17 noch ein Bogey ein und muss sich so mit der 72 (Par) anfreunde, womit er am Freitag vom 108. Platz aus noch eine gehörige Portion Arbeit für sich hat um nicht den zweiten Missed Cut in Folge zu verbuchen.

Clément Sordet (FRA) gibt mit der 63 (-9) nach den ersten 18 Löchern den Ton an.

Leaderboard B-NL Challenge Trophy