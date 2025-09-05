Spannender als geplant

Max Steinlechner macht den Sprung ins Wochenende bei der GAC Rosa Challenge am Freitag mit einer 70 (Par) spannender als geplant. Timon Baltl verpasst den Cut im Rosa Golf Club mit einer tiefschwarzen 77 (+7) klar und deutlich.

Mit einer grundsoliden 68 (-2) fand Max Steinlechner sehr souverän in den polnischen Challenger und startet klar auf Kurs in Richtung Wochenende in den zweiten Spieltag. Bei nur vier Schlägen Rückstand auf das Führungstrio, hätte der Tiroler wohl generell in dieser Woche noch alle Chancen. Timon Baltl war am Donnerstag ebenfalls auf gutem Weg, bis er auf der 6 sogar einen Schneemann baute und so am Ende nur die 71 (+1) zu Papier brachte. Bei zwei Schlägen Rückstand auf die erwartete Cutmarke, muss der Steirer am Freitag die Taktzahl bereits erhöhen.

Mit einem schnellen Birdie auf der 2 beginnt der zweite Arbeitstag für Max Steinlechner zwar nach Maß, allerdings findet er sich nach einem Fehler am darauffolgenden Par 5 auch postwendend bei Level Par wieder. Kurz darauf folgt dann fast ein Déja-vu des zuvor Gesehenen, denn erneut drückt er sein Score unter Par, nur um direkt danach auch das nächste Bogey zu notieren. Da sich jedoch auch auf der 9 noch ein Erfolgserlebnis ausgeht, biegt er immerhin im zartrosa Bereich auf die hinteren neun Bahnen ab.

Dort baut er sein Score dann gleich auf der 10 zwar weiter aus, tritt sich direkt danach jedoch gleich zwei Bogeys ein und rutscht so erneut auf Even Par zurück. Da er dann auch am Par 3 der 14 noch einen Schlag abgeben muss, findet er sich sogar plötzlich nur noch hinter Cutlinie wieder. Immerhin findet der Tiroler auf der 15 auch noch ein Birdie, bringt so die 70 (Par) zum Recording und lässt so in Sachen Wochenendeinzug nichts anbrennen. Zwar büßt er am Freitag so als 50. doch einige Ränge ein, bei einem noch recht dichtgedrängten Leaderboard scheint an den kommenden Tagen aber durchaus noch einiges möglich zu sein.

Klar vorbei

Gleich zu Beginn erwischt es Timon Baltl am Freitag mit einem regelrechten Schock, denn ein Doppelbogey auf der 1 wirft ihn rasch noch deutlich weiter hinter die Cutmarke zurück. Zwar sorgt ein Par 5 Birdie auf der 3 für einen kurzen Lichtblick, mit weiterer Doublette am Par 3 der 4 und einem Bogey hinterher, verkommt das Wochenende aber endgültig zur theoretischen Natur. Auch nach dem Turn findet er keinen brauchbaren Rhythmus, wie vier weitere Fehler bei nur einem Birdie auf der 15 untermauern. Mit der 77 (+7) tritt er so mit leeren Händen wieder die Heimreise an, womit er die Wildcard im Kampf um die Tourcard nicht gewinnbringen in die Waagschale werfen kann.

Leaderboard GAC Rosa Challenge