Stark im Nachbarstaat

Lukas Nemecz legt bei der Raiffeisenbank Golf Challenge in Brünn einen Auftakt nach Maß hin und mischt nach den ersten 18 Löchern im Spitzenfeld mit. Maximilian Steinlechner hat in Österreichs Nachbarstaat im Kaskada Golf Resort deutlich härter zu kämpfen und beginnt nur mit einer tiefschwarzen ersten Runde.

Von der Schweiz nach Tschechien: Max Steinlechner und Lukas Nemecz nutzen im nächsten Nachbarland die Startchance auf der Challenge Tour und rechnen sich wo wieder ein wenig Heimvorteil aus. Max fiel in Luzern nach brandheißem Beginn und zwischenzeitlicher Führung ins Mittelfeld zurück und verlor auch auf der Road to Mallorca mit Rang 14 zwei Positionen. Lukas Nemecz konnte in der Schweiz am Ende ebenfalls nicht ganz überzeugen.

Die Raiffeisenbank Golf Challenge findet auch heuer im Kaskada Golf Resort von Brünn statt, das die Österreicher bereits aus den Vorjahren in und auswendig kennen. Max verpasste dort vor zwei Jahren allerdings klar den Cut. Auch Nemecz, der hier zuletzt vor vier Jahren an den Start ging, sah nicht das Wochenende.

Mit einem frühen Bogey auf der 12 beginnt der erste Arbeitstag für Lukas in Tschechien dann auch alles andere als nach Maß, allerdings gleicht er schon am Par 3 der 14 sein Score wieder aus. Das stabilisiert sichtlich auch richtig sein Spiel, denn nach soliden darauffolgenden Löchern, holt er sich auf der 17 das nächste Erfolgserlebnis ab und drückt sein Score so rasch sogar in den Minusbereich.

Den Schwung nimmt er auch souverän auf die Frontnine mit, denn mit dem nächsten Birdie am Par 5 der 1, setzt sich der Steirer vorerst in den Top 10 fest. Par um Par spult er in Folge ab, macht so nichts verkehrt und schnappt sich zum Abschluss auch noch am Par 5 der 9 ein Erfolgserlebnis. Schlussendlich steht er so auf der durchwegs anspruchsvollen Wiese mit der 68 (-3) wieder beim Recording und mischt damit im absoluten Spitzenfeld mit.

Steinlechner mit hartem Kampf

Gleich die 10 brummt Max Steinlechner in den Morgenstunden ein Bogey auf und nachdem er sich am Par 3 der 14 dann sogar ein Doppelbogey einfängt, rasselt er rasch deutlich im Klassement zurück. Erst ein Par 5 Birdie auf der 15 sorgt dann auch für ein erstes kleines Erfolgserlebnis.

Durchstarten lässt ihn dieses jedoch nicht, denn nachdem er direkt nach dem Turn auf der 1 ein weiteres Par 5 Birdie verpasst, tritt er sich auf der 2 sogar die nächste Doublette ein. Da ihm dann auch die 4 und das Par 4 der 8 noch Fehler umhängen, geht sich am Ende sogar nur eine 77 (+6) aus, womit er abgeschlagen zurück liegt.

Leaderboard Raiffeisenbank Golf Challenge