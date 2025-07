Weiter auf der Welle

Max Steinlechner präsentiert sich auch bei der German Challenge wieder von seiner besten Seite und reitet nach einer fehlerlosen 66 (-6) weiterhin auf der Welle des Erfolges. Lukas Nemecz und Timon Baltl haben im Wittelsbacher GC deutlich härter zu kämpfen.

Max Steinlechner kommt nach dem Sieg in Schladming und Platz 2 in Prag als Führender auf der Road to Mallorca zur German Challenge angereist. Der Tiroler fühlt sich sichtlich in heimatlichen und nachbarschaftlichen Gefilden besonders wohl, entsprechend hoch ist auch die Erwartungshaltung für den Challenger im Wittelsbacher GC. In den letzten 8 Turnierrunden schoß die Tiroler Birdiemaschine satte 41 unter Par!

Lange muss er sich in Deutschland dann nicht in Geduld üben, denn am Nachmittag findet schon der Birdieputt auf der 13 den Weg ins Loch, womit er sich rasch das erste Erfolgserlebnis sichert. Bei recht ansehnlichen Scores flattert dann am Par 5 der 15 sogar der Adler auf die Scorecard und da er die gesamten Backnine über keinen Fehler einstreut, biegt er immerhin bei 3 unter Par zur 1 ab.

Gleich am Par 5 der 1 legt er dann weiter nach und hat auch danach alles ganz sicher im Griff. Nachdem er bei der fehlerlosen Performance im Finish dann am Par 3 der 6 und der 8 noch zwei weitere rote Einträge aufsammelt, geht sich zum Auftakt sogar die makellose 66 (-6) aus, womit der Leader der Jahreswertung auch in Deutschland gleich wieder voll im Spitzenfeld mitmischt. Lediglich Julien Quesne (FRA) und Tomás Bessa (POR) gelingt am Donnerstag mit der 65 (-7) eine noch bessere Runde.

Nemecz und Baltl nur mit der 72

Lukas Nemecz präsentierte sich zuletzt ebenfalls in ausgezeichneter Form und ist ebenfalls überfällig für den ganz großen Wurf auf der Challenge Tour um den Wiederaufstieg in die erste Liga zu stemmen. Zum Auftakt erst am Nachmittag unterwegs legt er dann ziemlich abwechslungsreiche Backnine hin. Gleich auf den ersten Löchern legt er mit Birdie-Bogey-Birdie ziemlich farbenfroh los und auch danach leuchten nach einem Intermezzo mit zwei Bogeys und zwei Birdies nur auf der 13 und der 18 Pars auf. Immerhin behalten die Erfolgserlebnisse zur Halbzeit der Runde so knapp die Oberhand.

Zwar baut er kaum auf den Frontnine angekommen sein Score am Par 5 der 1 weiter aus, danach allerdings versiegt die Birdiequelle zur Gänze, denn die gesamten verbleibenden Bahnen über läuft er vergeblich einem weiteren Erfolgserlebnis hinterher. Da sich dann auf der 5 und dem Par 3 der 6 noch dazu zwei weitere Bogeys einschleichen, startet er sogar nur mit der 72 (Par) und hat damit am Freitag als 75. bereits etwas Aufholjagd zu verrichten, will er in Deutschland nicht leer ausgehen.

Timon Baltl zückt für den bayrischen Challenger eine Wild Card und muss ein Top 10-Finish anpeilen um auf der Challenge Tour weitermachen zu dürfen. Der Start gelingt mit einem schnellen Birdie auf der 2 dann auch durchwegs gut, allerdings findet er sich nach einem Doppelbogey auf der 4 rasch sogar nur im Plusbereich wieder. Kurz vor dem Turn kontert er einen weiteren Fehler auf der 8 dann zwar prompt auf der 9 wieder aus, kommt so jedoch nur bei 1 über Par zu den Backnine.

Nachdem sich dann auf der 13 ein weiterer Fehler einschleicht, droht die Runde in eine richtig unangenehme Richtung zu kippen, allerdings segelt am Par 5 der 15 plötzlich ein Eagle auf die Scorecard, was ihm vor den letzten Löchern noch einmal einen kleinen Push gibt. Auf der 17 dreht er den Auftritt dann sogar noch in den roten Bereich, muss sich mit einem abschließenden Par 5 Bogey aber wie Landsmann Lukas Nemecz mit der 72 (Par) anfreunden.

Leaderboard German Challenge