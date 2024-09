Wieder Punkte geholt

Max Steinlechner verpasst bei der Rosa Challenge Tour nur knapp ein Topergebnis und holt so die nächsten wichtigen Punkte, die ihn weiterhin noch an den Top 45 der Jahreswertung dranbleiben lassen. Timon Baltl macht im Rosa Golf Club am Sonntag mit der 69 (-1) ebenfalls noch ein paar Ränge gut.

Max Steinlechner stemmte einmal mehr heuer den Cut und wird damit auch aus Polen wieder Punkte für die Jahreswertung mitnehmen. Nachdem er das Spielrecht für kommende Saison mittlerweile abgesichert hat, lautet das Ziel nun noch die Top 45 im Road to Mallorca zu knacken um auch beim Grand Final mit von der Partie sein zu können. Als derzeit 63. im Ranking würde ihn ein starkes Wochenende in Polen wohl auf jeden Fall deutlich näher an die wichtige Marke heranbringen.

Mit einem Birdie auf der 1 beginnt der dritte Arbeitstag für Max absolut nach Maß und da sich auf der 5 recht zeitnah ein weiterer Schlaggewinn ausgeht, klettert er sogar früh um etliche Ränge nach vor. Erst ein Bogey auf der 6 bremst die Aufbruchsstimmung dann etwas ein. Mit einem weiteren roten Eintrag am Par 5 der 10 gibt er sich dann aber selbst die Initialzündung zu richtig starken Backnine, denn gleich noch drei weitere Birdies machen es sich auf der Scorecard bequem, weshalb er ein abschließendes Bogey durchaus verkraften kann. Schlussendlich geht sich so sogar die 66 (-4) aus, womit er sich sogar als 10. voll auf Kurs zu einem Topergebnis bringt.

Der Finaltag beginnt mit einem Bogey auf der 1 dann alles andere als prickelnd, allerdings schnappt sich Max auch gleich danach das erste Birdie und rückt sein Score so prompt wieder gerade. In Folge spult er über weite Strecken sehr solide Pars ab und bleibt so weiterhin voll an den Top 10 dran. Am Par 5 der 10 drückt er sein Score dann sogar erstmals unter Par, kann das Minus jedoch nicht lange halten, nachdem es sich auf der 13 auch das nächste Bogey bequem macht. Im Finish findet er dann am Par 3 der 17 aber noch einen roten Eintrag und bringt so mit der 69 (-1) auch am Sonntag wieder eine Runde unter Par zum Recording. Damit verpasst er zwar als 11. knapp ein Topergebnis, bleibt in der Jahreswertung aber als 61. auch weiterhin in Schlagdistanz zu den Top 45.

Baltl mit zähem Samstag

Dank zweier 70er (Par) Runden kämpfte sich Timon Baltl „on the number“ noch über die gezogene Linie und durfte damit am Freitag bereits erstmals etwas durchatmen. Mit dem größten Druck von den Schultern gilt es nun jedoch am Wochenende nachzulegen, denn als 133. im Road to Mallorca benötigt er noch dringend Punkte um die Tourcard für 2025 absichern zu können.

Zwar findet Timon bereits auf der 2 ein schnelles erstes Birdie, ein Par 5 Bogey danach kostet sichtlich jedoch total den Rhythmus, denn nach einem Triplebogey am Par 3 der 4 und einem weiteren Schlagverlust auf der 6 kommt er sogar nur bei 4 über Par zum Turn. Auch auf den zweiten Neun läuft es nicht wirklich besser, was sich schlussendlich ein einer 75 (+5) manifestiert, die ihn fast bis ans Ende des Klassements zurück wirft.

Timon beginnt die letzte Umrundung mit einem Par 5 Birdie auf der 10 zwar nach Maß, nach einem Doppelbogey auf der 12 findet er sich jedoch rasch nur noch im Plusbereich wieder. In Folge schnürt er aber sogar einen roten Doppelpack, beendet die heiße Phase jedoch unangenehm mit einem Bogey auf der 16 und kommt so nicht recht vom Fleck. Die vordere Hälfte verläuft dann mit noch einem Bogey bei zwei Birdies erfreulicher und mit der 69 (-1) macht auch er als 60. noch ein paar Ränge gut.

Angel Ayora (ESP) triumphiert bei gesamt 13 unter Par.

