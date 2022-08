Wieder Top 10

FREDERIKSHAVN CHALLENGE – FINAL: Niklas Regner zieht im Frederikshavn Golfklub mit seiner besten Runde der Woche noch bis unter die Top 10 nach vor und fährt so sein bereits zweites Spitzenresultat in Folge ein. Auch Martin Wiegele beendet den dänischen Challenger mit einer roten Runde.

Niklas Regner brachte am Moving Day mit einer 69 (-3) seine erste Runde in den 60ern ins Clubhaus und startet so vom 21. Platz aus in den Finaltag. Bei “nur” drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 liegt das zweite Spitzenresultat in Folge durchaus noch in Reichweite.

Nach zwei anfänglichen Pars setzt er am Par 5 der 3 ein erstes echtes Ausrufezeichen, denn mit einem Eagle pusht er sich sehenswert in die richtige Richtung. Auch danach zeigt er durchwegs starkes Golf und belohnt sich dafür auf der zweiten langen Bahn mit einem weiteren Schlaggewinn, womit er vor den letzten neun Löchern weiterhin voll an den Top 10 dranbleibt.

Zum dritten Mal lässt dann auch das Par 5 der 10 einen Schlag springen und da er sich auch am Par 3 der 13 ein Birdie krallt, ist er endgültig voll an den Spitzenrängen dran. Ein Bogey auf der 15 lässt ihn dann zwar wieder knapp zurückrutschen, mit zwei abschließenden Schlaggewinnen bringt er aber die 66 (-6) ins Ziel und fährt so sogar noch einen sehenswerten 8. Rang ein.

Damit nimmt der 23-jährige auch sein bereits zweites Spitzenresultat in Folge mit und knackt mit dem 5. Rang der Vorwoche und dem 8. in Dänemark nun auch vorerst die Top 45 der Jahresrangliste, womit er sich nicht nur etwas näher an die Aufstiegsränge heranarbeitet, sondern sich auch zumindest mit dem jetzigen Stand seinen Platz im Finale sichern würde. Bis November sind allerdings noch etliche Turniere zu absolvieren, was dem Steirer angesichts der steil nach oben zeigenden Fromkurve mehr als nur entgegenkommen dürfte.

Versöhnlicher Finaltag

Martin Wiegele wandelte am Samstag zwischen Genie und Wahnsinn, denn sechs Birdies standen vier Bogeys und ein Triplebogey gegenüber, was ihn im Klassement regelrecht stagnieren ließ. Vom 59. Platz aus muss am Sonntag wohl schon außergewöhnliches gelingen, soll es noch bis in die lukrativen Preisgeldränge nach vorne gehen.

Schon auf der 11 findet er am Sonntag das erste Birdie und kann so auch mit dem Triplebogey-Loch des Vortages etwas Frieden schließen. Mit recht sicheren Pars macht er danach nicht viel verkehrt und schnappt sich schließlich auf der 17 das zweite Birdie, dass er allerdings ausgerechnet am darauffolgenden Par 5 wieder aus der Hand gibt.

Ein weiterer Fehler am Par 3 der 2 wirft ihn dann sogar wieder auf den Ausgangspunkt zurück, ehe er sich mit einem roten Doppelpack wieder um einige Plätze verbessert. Wie schon an zwei Tagen zuvor macht ihm allerdings auch diesmal die 6 in Form eines Bogeys wieder einen kleinen Strich durch die Rechnung. Immerhin beendet er das Turnier mit der 71 (-1) im roten Bereich und sorgt so trotz des eher durchwachsenen 56. Platzes wohl für ein halbwegs versöhnliches Ende.

Freddy Schott (GER) fährt mit einer 72er (Par) Finalrunde und bei gesamt 18 unter Par einen ungefährdeten Start-Ziel Sieg ein und setzt so die unglaubliche Challenge Tour Saison der Deutschen nahtlos weiter fort.

