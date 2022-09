Zähe Woche

B-NL CHALLENGE TROPHY – FINAL: Weder Timon Baltl noch Niklas Regner können dem Challenger im Hulencourt GC ihren Stempel aufdrücken und verpassen es vor der einwöchigen Turnierpause ordentlich Preisgeld aufs Road to Mallorca Konto zu schaufeln.

Timon Baltl und Niklas Regner konnten am Samtag nicht mehr an die knallroten Freitagsrunden anknüpfen und rutschten mit Scores von 71 (-1) bzw. 72 (Par) um etliche Ränge im Klassement ab. Mit den Spitzenplätzen bereits in einiger Entfernung helfen den beiden Steirern am Sonntag wohl nur noch richtig tiefe Runden weiter, soll es am Leaderboard noch deutlich weiter nach vorne gehen.

Bereits früh schnürt Timon Baltl am Sonntag auf der 12 und der 13 einen roten Doppelpack, der ihn um einige Ränge im Klassement nach vorne spült. Danach reißt der gewinnbringende Schwung jedoch ab und nachdem er am Par 3 der 17 auch einen Fehler einsteckt, tritt er angesichts erneut sehr guter Scores regelrecht auf der Stelle.

Die letzten neun Bahnen verlaufen dann richtiggehend spiegelgleich zur hinteren Platzhälfte, denn wieder schnürt er einen raschen Birdiedoppelpack, kann sich jedoch abermals nicht die erhoffte Initialzündung geben und tritt sich kurz vor Schluss auf der 8 noch ein weiteres Bogey ein, was ihn am Ende mit der 70 (-2) und als 39. über die Ziellinie marschieren lässt.

Zwar geht sich so nur eine Platzierung im hinteren Mittelfeld aus, Timon nimmt aber immerhin weiter etwas Preisgeld im Kampf um die Tourcard mit und verhindert so zumindest, dass er vom 110. Platz aus weiter ungut in der Jahreswertung abrutscht.

Regenerationszeit notwendig

Gleich am Par 5 der 10 nimmt Niklas Regner trotz zäher Verkühlung ein Birdie mit und startet so nach Maß in den Sonntag. Richtig anknüpfen kann er an das anfängliche Erfolgserlebnis jedoch nicht, denn er muss sich bis zur 15 gedulden, ehe das zweite Birdie auf die Scorecard wandert. Da er kurz darauf am Par 3 der 17 ein Bogey nicht mehr verhindern kann, kann er dem hinteren Viertel des Klassements vor den Frontnine nicht den Rücken kehren.

Mit einem Par 5 Birdie auf der 3 kommt dann wieder etwas Hoffnung auf, dass es womöglich doch noch spürbar nach vorne gehen könnte, diese verfliegt jedoch kurz darauf am Par 3 der 5, denn wie schon am Samstag brummt ihm die kurze Bahn auch diesmal ein Doppelbogey auf. Am Ende leuchtet zum dritten Mal nur die 72 (Par) auf, womit er den belgischen Challenger lediglich auf Rang 63 beendet.

Kommende Woche legt die Challenge Tour nun eine kurze einwöchige Turnierpause ein, womit Niklas und auch Timon nach den zuletzt anstrengenden Wochen wichtige Tage zur Regeneration bekommen. Etwas ausgeruhter heißt es schließlich ab 15. September wieder alle Kräfte mobilisieren, wenn die heurige Saison mit den Open de Portugal in ein heißes Jahresfinish abbiegt.

“Ich hab mir vor der Woche eine leichte Erkältung eingefangen und hab gestern etwas mit Gliederschmerzen und leichtem Fieber zu kämpfen gehabt. Ich hab am Samstag nur dank Schmerzmitteln und Neocitran durchgebissen, war aber echt kurz davor aufzugeben. Ich bin jetzt aber froh, dass ich es durchgezogen habe, denn jeder Cent den ich mitnehmen kann ist wichtig”, so ein sichtlich geschlauchter Niklas Regner nach der Runde.

Abschließend meint er: “Es heißt jetzt nächste Woche in der Heimat mal gesund werden, bissel ausspannen und Energie tanken, ehe es dann in Portugal wieder weiter geht. Auf das Turnier freue ich mich schon, da ich den Platz in Portugal echt gerne mag.”

Alexander Knappe (GER) schnappt sich mit einer 68er (-4) Finalrunde und bei gesamt 20 unter Par seinen bereits zweiten Saisonsieg und übernimmt damit auch die Führung in der Jahreswertung.

