Back to the roots

UK CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Für Matthias Schwab und Bernd Wiesberger heißt es nach aufregenden Wochen in den USA nun wieder “Back to the roots” nach Europa. Das 1 Millionen Event im The Belfry kann durchaus auch mit einigen namhaften Spielern aufwarten.

In den letzten Wochen sorgte Matthias Schwab für absoluten Nervenkitzel in den USA, denn nach einem starken 3. Rang bei der Barracuda Championship war der Rohrmooser plötzlich hauchdünn an einer US-Tourkarte dran, musste am Ende aber wegen einigen wenigen fehlenden Pünktchen “seine Wunden” lecken. Für den 25-jährigen heißt es darum nun wieder zurück nach Europa, womit auch die Megapreisgelder der Vereinigten Staaten zumindestens vorerst wieder der Vergangenheit angehören.

Zum Abschluss des UK Swings teet Matthias im The Belfry auf. Der Brabazon Course auf der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Anlage, zählt seit Jahrzehnten zu den absoluten Topkursen auf den britischen Inseln und wird ab Donnerstag für eine absolut würdige Location des 1 Millionen Euro Events sorgen. Im Race to Dubai kann der Steirer auch durchaus noch Punkte brauchen, denn derzeit rangiert er lediglich auf Rang 86 der Jahresrangliste.

Viele Meilen

Auch Bernd Wiesberger wird in Sutton Coldfield wieder im Rahmen der European Tour abschlagen. Dem Burgenländer merkt man die Vorfreude auf den Kurs regelrecht an, denn bereits via Facebook ließ er im Vorfeld verlauten, dass er es kaum erwarten kann im The Belfry zu spielen, da er bereits tolle Dinge über den Kurs gehört hat.

Für den 34-jährigen sind die kommenden Wochen auch durchwegs von vielen Meilen geprägt, denn nach der coronabedingten nicht mehr ganz so leichten Einreise in Großbritannien, geht es kommende Woche weiter zum Andalucia Masters, ehe er danach wieder in Richtung USA aufbricht um alle Einreiseregeln im Hinblick für die US Open einhalten zu können. Bei Bernd zeigte sich die Formkurve in den letzten Wochen durchwegs ziemlich wellig, denn starke Leistungen wechselten sich mit einigermaßen durchwachsenen Runden ab.

Beim PGA Championship, dem ersten Major des Jahres, etwa hatte er sogar ein Topergebnis klar in Reichweite, rutschte am Finaltag aber noch recht deutlich zurück. Das Starterfeld kann klarerweise keineswegs mit der Dichte der PGA Tour mithalten, allerdings stehen durchaus einige namhafte Professionals wie etwa Danny Willett, Lee Westwood (beide ENG) oder auch Martin Kaymer (GER) in den Teeboxen. Das Wetter sollte sich typisch british präsentieren, denn immer wieder ist in dieser Woche bei Spitzenwerten von rund um 18 Grad Celsius leichter Regen vorhergesagt.

>> SKY überträgt Live und in HD von den UK Championship.