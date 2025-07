Aufschwung nahe der Heimat?

Bernd Wiesberger und Matthias Schwab hoffen bei der BMW International Open auf einen positiven Schwung und Heimvorteil.Bernd Wiesberger

und Matthias Schwab vertreten Golfösterreich bei der 36. Auflage der BMW International Open. Allerdings reist unser DP World Tour-Duo nicht gerade in Überform in München Eichenried an. Zuletzt in Italien landete Bernd im geschlagenen Feld und bleibt so gerade noch auf Tourkarten-Kurs. Matthias lieferte eine weitere Nullnummer ab und ist noch weit davon entfernt sein Spielrecht in Europas Haupt-Tour abzusichern.

Aufbauen wollen sich die beiden Österreicher mit Blick auf das halbe Heimspiel und die ebenfalls zu erwartenden zahlreichen Daumendrücker, die traditionell am Weisswurst-Äquator anreisen um ein Golffest zu erleben. Wiesberger liegt der scorefreundliche Kurs mit seinen nicht allzu anspruchsvollen Grüns, wie reihenweise Topergebnisse aus seinen besten Zeiten belegen.

Mit Matti Schmid, Nicolai von Dellingshausen oder Marcel Schneider bauen die Deutschen Fans auf ein Trio, das zuletzt Topleistungen ablieferte. Aber auch Martin Kaymer, Sergio Garcia und Luke Donald steuern ein fast schon nostalgisches Flair aus Ryder Cup-Zeiten in München-Eichenried bei. Gleich 7 ehemalige Champions sind am Start, wie auch Titelverteidiger Ewen Ferguson (SCO).

SKY überträgt live via TV und auch Live-Stream von der BMW International Open.

Golf-Live.at präsentiert die Tee-Times und das Live Leaderboard aus München.