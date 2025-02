Chance gewahrt

Bernd Wiesberger hat am Moving Day bei den Bahrain Championship lange Zeit über mit einigem Leerlauf zu kämpfen, dreht die Runde im Finish aber noch zur 69 (-3) und startet mit klar intakten Chancen auf ein Topergebnis in den Finaltag.

Nach einer 70er (-2) Auftaktrunde im unangenehmen Wind am Donnerstag Nachmittag, packte Bernd Wiesberger am Freitag Vormittag im Royal GC eine 68 (-4) drauf und startet so mit lediglich einem Schlag Rückstand auf die Top 10 ins Wochenende. Damit zeigte der Südburgenländer auch, dass er den Missed Cut der Vorwoche gut verdaut hat und im Training an den richtigen Stellschrauben gedreht hat. Am Moving Day wird es nun auch weiterhin vor allem darum gehen die Fairways zu finden um mit bestmöglichen Winkeln die Fahnenpositionen anspielen zu können.

Nachdem er weder Fairway noch Grün findet, bringt sich der achtfache European Tour Champion gleich auf der 1 einigermaßen in die Bredouille, dank eines gefühlvollen Dreimeterputts kratzt er aber noch das anfängliche Par auf die Scorecard. Im rein deutschsprachigen Flight mit Marcel Schneider macht ihm jedoch bereits am darauffolgenden Par 3 dann der Putter einen Strich durch die Rechnung und drückt ihm aus knapp 30 Metern mit einem Driller das erste Bogey aufs Auge.

Mit starkem Finish zur 69

Wirklich beeindruckt zeigt er sich vom Fehler aber nicht und holt sich absolut stressfrei am Par 5 danach sofort den Ausgleich ab. Das Birdie schärft eindeutig auch sein Spiel, denn schon auf der 5 legt er den Approach nur gut zwei Meter neben der Fahne ab und lässt sich die Chance auf das nächste Birdie nicht vom Putter nehmen. Nach dem starken Intermezzo schläft der gewinnbringende Schwung jedoch wieder einigermaßen ein, denn bis zum Turn will nichts weiter Zählbares mehr auf die Scorecard wandern.

Auch auf den Backnine zeigt er sich zwar im langen Spiel durchwegs sicher, kann daraus aber kein Kapital schlagen und schlittert schließlich am Par 3 der 12 aus neun Metern mit dem nächsten Dreiputtbogey sogar in den Ausgleich zurück auf Level Par. Erst am Par 5 der 14 darf er dann wieder jubeln, nachdem er die Attacke sehenswert aufs Grün bringt und mit sicherem Zweiputt nichts anbrennen lässt.

Im Finish kann er dann sowohl auf der 17 als auch auf der 18 noch von starken Eisen ins Grün profitieren und beendet mit dem roten Doppelpack die Runde sogar noch mit einer 69 (-3). Dank der späten Birdies tastet er sich als 13. auch wieder klar an die Top 10 heran und startet so mit eindeutig intakten Chancen für ein Topergebnis in den Finaltag. Bernds Flightpartner Marcel Schneider ergeht es sogar noch besser, denn mit einer makellosen 67 (-5) erarbeitet sich so sogar noch Chancen auf den Sieg.

„Ich hatte heute etwas wenig Energie, aber ich bin froh, dass mir gegen Ende noch wichtige Saves und Birdies gelungen sind. Jetzt heißt es morgen ein starkes Finish hinlegen“, so Bernd danach via Instagram. Callum Tarren (ENG) verteidigt mit einer 72 (Par) zwar seine Spitzenposition, startet bei gesamt 13 unter Par aber nur mit einem Schlag Vorsprung auf die ersten Verfolger und nur deren 4 auf Bernd Wiesberger in die Finalrunde.

Leaderboard Bahrain Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Bahrain Championship.