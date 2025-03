Doppelte Nullnummer

Weder Bernd Wiesberger noch Matthias Schwab finden bei den Singapore Classic auch nur halbwegs einen brauchbaren Rhythmus und treten die Weiterreise vom Laguna National Resort in Richtung Indien mit leeren Händen an.

Nachdem der Donnerstag aufgrund heftiger Gewitter und Regenmassen sprichwörtlich ins Wasser fiel, konnte am Freitag im Laguna National Resort endlich Golf gespielt werden. Den beiden Österreichern in Singapur scheint die lange Warterei jedoch nicht gut bekommen zu sein, denn sowohl Bernd Wiesberger als auch Matthias Schwab starteten lediglich mit 75er (+3) Runden ins Geschehen und rangieren damit nach den ersten 18 Löchern nur auf Rang 110. Am Samstag muss somit nun eine gehörige Steigerung gelingen um in Singapur nicht bereits am Cut hängen zu bleiben.

Die erhoffte Aufholjagd torpediert sich Bernd Wiesberger bereits auf seinem dritten Loch, denn erneut geht sich auf der 12 nur ein Bogey aus. Zwar bessert er dieses postwendend am darauffolgenden Par 5 aus, die nächste lange Bahn direkt danach hängt ihm aber sogar ein Doppelbogey um, was sich endgültig schon nach wenigen Löchern als wahrer Momentumkiller entpuppt.

Mit Pars bringt er dann zwar etwas Ruhe ins Geschehen, nach dem Turn schlittert er aber auf der 2 in den nächsten Fehler und selbst ein weiteres Birdie vermag seinem Spiel nicht den benötigten Turnaround zu verpassen, wie das nächste Bogey am Par 3 der 7 unterstreicht. Am Ende steht er erneut nur mit der 75 (+3) beim Recording und verpasst damit klar und deutlich in Singapur den Cut.

Meilenweit am Cut vorbei

Mit solidem Start und frühen Par 5 Birdie auf der 13 weckt Matthias Schwab noch einmal kleine Hoffnungen, den Cut doch noch irgendwie stemmen zu können. Nachlegen kann er jedoch nicht und mit einem Doppelbogey am Par 3 der 17 schwinden die Hoffnungen dann zusehends dahin. Nach dem Turn kämpft er sich zwar mit zwei Birdies noch einmal heran, gleich drei weitere Doppelbogeys bei nur noch einem vierten Birdie lassen aber nicht mehr als die 76 (+4) zu, womit er einmal mehr heuer den Sprung in die Preisgeldränge deutlich verpasst.

Dan Erickson (USA) startet nach der 64 (-8) und bei gesamt 11 unter Par als Leader in den finalen Sonntag. Auch Deutschlands Vertreter haben in Singapur ziemlich zu kämpfen, denn vom acht Mann starken Feld schaffen lediglich Marcel Siem und Alex Knappe den Sprung in den Finaltag.

Leaderboard Singapore Classic

>> SKY überträgt Live und in HD von den Singapore Classic.