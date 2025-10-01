Tourkarte mit links?

An die Dunhill Links Championship haben Bernd Wiesberger und Matthias Schwab glänzende Erinnerungen, die im Kampf um die Tourkarten helfen sollten.

Wenn Bernd Wiesberger und Matthias Schwab beim glamourösen Celebrity-Event von St. Andrews mit Ryder Cup Stars wie Fleetwood, Fitzpatrick oder Hatton aufteen, dann steht heuer der Spaß sicher nicht im Vordergrund. Zu trist ist aktuell die Situation im Kampf um neue Tourkarten für Österreichs Duo auf der DP World Tour. Bernd wird aktuell im Race to Duabi nur als 135. geführt, Matthias gar nur als 201.

Das 5 Millionen Dollar-Turnier, das auch heuer auf den drei Links-Klassikern von St. Andrews, Kingsbarns und Carnoustie gespielt wird, markiert die viertletzte Chance für die beiden Österreicher, den bitteren Gang zur Tourschool noch abzuwenden. Da auf drei Kursen im Pro-Am Format in Vierer-Flights gespielt wird, wird ein Riesenfeld von knapp 170 Pros am Abschlag erwartet. Entsprechend beinhart wird der Cut nach drei Runden bei den besten 70 angesetzt werden, was die Latte für Wiesberger und Schwab noch einmal höher legt.

Helfen könnten gute Erinnerungen an das schottische Linksspektakel, das Bernd 2015 als 4. und 2016 als 7. absolvierte. Matthias setzte sein persönliches Highlight 2018 mit einem 10. Platz. Ähnliche Ergebnisse werden heuer notwendig sein um die Chance auf eine neue Tourkarte zu verbessern. Titelverteidiger in St. Andrews ist Ryder Cupper Tyrrell Hatton.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live von der Dunhill Links Championship.

