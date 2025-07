Eiskalt abgestürzt

Matthias Schwab hat am Moving Day bei den BMW International Open mit einem eiskalten Putter zu kämpfen und stürzt im GC München Eichenried mit der 74 am Leaderboard regelrecht ab.

Zum ersten Mal seit längerer Zeit präsentiert sich Matthias Schwab durchwegs konstant. Zum Auftakt notierte der Schladming-Pro sogar eine 69 (-3) und machte es sich damit nur knapp hinter den Top 10 gemütlich. Am Freitag packte er mit später Tee Time schließlich eine 70 (-2) drauf, womit er zwar etwas abrutschte, bis nur zwei Schlägen Rückstand auf die Spitzenplätze scheint am Wochenende beim halben Heimspiel in München aber durchaus noch einiges möglich zu sein.

Mit grundsoliden Pars gelingt der Start in die 3. Runde auf den Frontnine absolut unaufgeregt. Auf der 3 wird der der Puls dann erstmals jedoch etwas schneller, denn nach verzogenem Drive kann er sich aus dem Rough nicht mehr zum Par scramblen und muss so schließlich den ersten Schlagverlust verdauen. Für den Fehler rehabilitiert er sich am Par 5 der 6 dann aber spektakulär, denn nach einer hervorragenden Attacke, der sogar nur ein guter halber Meter zum Albatross fehlt, landet stressfrei der Adler, der die Runde sprichwörtlich mit einem Schlag in den roten Bereich dreht.

Dreiputts ziehen den Nerv

Das Highlight verpufft jedoch im Anschluss recht rasch, denn ein verpasstes Up & Down am Par 3 der 8 kostet total den Rhythmus. Plötzlich kühlt der Putter des Rohrmoosers völlig ab, was sich in gleich zwei Dreiputts in Folge und somit dem Bogeytriplepack auch mehr als nur unangenehm auf der Scorecard bemerkbar macht. Auch danach will sich der 14. Schläger einfach nicht mehr wirklich erwärmen, was auf der 13 im nächsten Dreiputtbogey mündet.

Erst auf der 15 kann er wieder ein wenig Durchpusten, nachdem der Birdieversuch aus fünf Metern den Weg ins Ziel findet. Mehr geht sich am Moving Day jedoch nicht mehr aus, weshalb er sich schlussendlich mit der durchwegs zähen 74 (+2) anfreunden muss, die ihn am Leaderboard regelrecht bis auf Rang 59 abstürzen lässt.

Während Publikumsliebling Marcel Siem am Samstag in seiner Heimat keinen Rhythmus findet, spielt sich Matti Schmid (beide GER) einigermaßen ins Rampenlicht und erarbeitet sich mit einer 68 (-4) in seiner Heimat wohl bei sechs Schlägen Rückstand auf Leader Daniel Brown (ENG) sogar noch kleine Außenseiterchancen auf den Sieg.

Leaderboard BMW International Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den BMW International Open.