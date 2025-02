Energieloses Finale

Nachdem Bernd Wiesberger bei den Bahrain Championship bereits nach dem Samstag meinte, dass „ihm etwas die Energie fehlte“, fällt dies am Finaltag richtig schwer ins Gewicht. Am Ende geht sich sogar nur eine birdielose 76 (+4) aus, womit er im Royal GC sogar noch vom 13. bis auf den 38. Platz abrutscht.

Mit Runden von 70 (-2) und 68 (-4) Schlägen zeigte Bernd Wiesberger, dass der verpasste Cut in Ras Al Khaimah keine wirklichen Spuren hinterlassen hat, denn mit nur wenig Rückstand auf die Spitzenplätze startete der Südburgenländer in durchaus angenehmer Position ins Wochenende. Am Moving Day wollte sich dann längere Zeit kein wirklich gewinnbringender Rhythmus einstellen, auch weil ihm laut eigener Aussage „etwas die Energie fehlte“. Erst im Finish erzwang Bernd dann noch sein Glück und notierte sogar noch eine 69 (-3).

Damit startet er nicht nur mit lediglich einem Schlag Rückstand auf die Top 10 in den Sonntag, selbst auf Spitzenreiter Callum Tarren (ENG) fehlen dem achtfachen European Tour Champion nur vier Schläge, was mit einem richtig starken Finaltag wohl noch in Reichweite liegen könnte. Der Start verläuft dann auch sehr solide und stressfrei, allerdings lässt Bernd am Par 5 der 3 eine erste dicke Birdiechance aus zwei Metern ungenützt verstreichen. Im Nachhinein betrachtet ist dies der Anfang vom Ende.

Eiskalter Putter

Der 14. Schläger lässt den Oberwarter auch danach sträflich im Stich, denn auf der 4 muss er aus rund 22 Metern dreimal ansetzen und schlittert so sogar ins erste Bogey. Der Probleme nicht genug verpasst er danach auf der 5 nach verzogener Annäherung das Up & Down und rutscht so mittlerweile bei generell guten Scores doch beträchtlich im Klassement zurück. Am kurzen Par 4 danach legt er den Drive dann knapp vor dem Grün ab, erarbeitet sich so eine gute Chance zum sofortigen Konter, bringt jedoch erneut aus zwei Metern die Kugel nicht im Loch unter.

Bis zum Turn kann er aus dem an sich ansprechenden langen Spiel kein Kapital schlagen, womit er lediglich bei +2 auf die letzten neun Löcher abbiegt. Die Spitzenplätze rücken so bereits in weite Ferne. Auch auf den Backnine läuft am Sonntag nicht vieles zusammen, wie ein ohne Not eingebunkerter Pitch nach starkem Drive auf der 11 zeigt, was prompt im nächsten Fehler mündet. Das kostet endgültig komplett die Sicherheit, denn am darauffolgenden Par 3 verpasst er gleich den nächsten Sand Save. Auf den verbleibenden Löchern hält er zwar weitere Fehler fern, findet aber den gesamten Tag über kein Birdie und muss sich so am Ende mit der 76 (+4) anfreunden, die ihn deutlich bis auf Rang 38 abrutschen lässt.

Weiter auf der Suche nach der Form

Nach dem eher verpatzten Turnier in Dubai und dem Missed Cut letzte Woche in Ras Al Khaimah ist somit auch das dritte Event im Nahen Osten für den 39-jährigen nicht von Erfolg gekrönt. Dabei zeigte er in Ansätzen in Bahrain, dass er es durchaus nach wie vor drauf hätte vorne mitzuspielen, denn vor dem Finaltag hatte er ein Spitzenergebnis klar in Reichweite. Erneut machte ihm dann aber am Ende die Konstanz einen Strich durch die Rechnung, wobei es am Sonntag einmal mehr an der mehr als überschaubaren Leistung auf den Grüns lag. Kommende Woche wird er auch in Doha wieder in den Teeboxen stehen, womit er wie auch Matthias Schwab beim Qatar Masters die nächste Chance auf fette Punkte und Preisgeld hat.

Marcel Schneider ergeht es in dieser Woche deutlich besser als seinen deutsprachigen Kollegen aus Österreich, denn der Deutsche nimmt nach einer 71er (-1) Finalrunde einen starken 8. Platz mit.

