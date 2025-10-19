Entscheidung in Korea

Bernd Wiesberger bleibt auch am Finaltag der India Championship mit einer 70 (-2) im Delhi GC den roten Zahlen treu, womit er sich auch im Jahresranking auf Tourkartenkurs spielt. Die endgültige Entscheidung über die volle Kategorie wird bei nur minimalem Punktepolster jedoch erst in Korea in der kommenden Woche fallen.

Nachdem Bernd Wiesberger letzte Woche beim Europafinale der DP World Tour in Madrid noch mit einem recht zähen Finaltag ein mögliches Topergebnis verpasste, hat der Südburgenländer nun in Indien die nächste Chance die bereits 14 Monate andauernde Top 10-Durststrecke zu durchbrechen. Ein Topergebnis würde ihm auch endgültig die nötigen Zähler im Kampf um die Tourcard verschaffen, womit er sich am Sonntag etlicher Sorgen entledigen könnte. Im Flight spielt der 40-jährige mit niemand geringerem als Superstar Rory McIlroy (NIR), was ihn zumindest bislang in seiner Karriere nicht wirklich beflügeln konnte.

Der Start verläuft dann auch gleich nicht wirklich wie erhofft, denn während der Nordire am anfänglichen Par 5 wie geplant das Birdie einsackt, muss sich Bernd nach versandetem Drive mit dem Par zufrieden zeigen. Zwar hat er auch danach alles vorerst im Griff, bringt jedoch die Eisen noch nicht zwingend genug zu den Fahnen um ein erstes Birdie aufsammeln zu können. Erst ab der 4 werden die Annäherungen dann schärfer, allerdings verweigert der Putter sowohl aus vier, als auch aus zwei Metern auf der 6 die Mitarbeit, weshalb der Oberwarter auch weiterhin noch vergeblich auf Birdiesuche ist.

Am Par 5 der 8 kann Bernd dann aber erstmals durchatmen, nachdem aus drei Metern schließlich der erste Birdieputt den Weg ins Ziel findet. So richtig in Fahrt bringt ihn das Erfolgserlebnis jedoch nicht, denn nach einem knapp verfehlten Fairway erreicht er auf der 9 das Grün nicht und da sich das Up & Down zum Par nicht ausgeht, rutscht er vor den letzten neun Löchern mit dem ersten Bogey seit 35 Löchern auch prompt wieder auf den Ausgangspunkt zurück.

Weiter warten auf Topergebnis

Sofort legt er sich zwar auf der 10 eine hervorragende Chance zum Kontern auf, verschiebt aus 1,5 Metern aber die dicke Birdiemöglichkeit. Auch danach will der 14. Schläger nicht wirklich auf Temperatur kommen, denn zunächst geht sich erstmals in dieser Woche am Par 3 der 12 kein Birdie aus und da auf der 13 danach auch aus vier Metern der Putt nicht fällt, hängt er auch weiterhin bei Level Par regelrecht fest. Erst am Par 5 der 14 leuchtet dann nach gelochtem Dreimeterputt das zweite Birdie auf, womit er sich zumindest wieder in den roten Bereich kämpft.

Das scheint im Finish endgültig das Gerät fürs Kurzgemähte doch noch einigermaßen aufzuwecken, denn zwei Löcher später findet aus rund sechs Metern der nächste Putt das anvisierte Ziel. Am Par 5 Schlussloch geht sich dann aus dem Rough jedoch kein weiteres Erfolgserlebnis mehr aus und mit der 70 (-2) heißt es für Bernd somit auch weiter auf ein Topergebnis warten. Mit den recht späten Birdies fährt er aber immerhin als 17. immens wichtige Punkte im Race to Dubai ein und bringt sich so vorerst auch auf Kurs zu einer vollen Kategorie. Bei nur minimalem Punktepolster wird die endgültige Entscheidung jedoch erst nächste Woche beim letzten regulären DP World Tour Turnier der Saison in Korea fallen.

Noch deutlich lauter als bei Bernd Wiesberger fällt das Durchatmen bei Freddy Schott aus, denn der Deutsche teilt sich nach einer 69er (-3) Finalrunde die Platzierung mit dem Österreicher und sammelt so endgültig die noch benötigten Punkte im Kampf um die Tourcard ein.

Leaderboard India Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den India Championship.