Formhoch am Dach der Tour?

Bernd Wiesberger, Matthias Schwab und Lukas Nemecz müssen beim European Masters deutlich mehr zeigen als zuletzt auf der DP World Tour.

Ein zartes Pflänzchen Form blühte zuletzt bei Bernd Wiesberger und Matthias Schwab in England auf, das am Wochenende aber schon wieder zu verwelken drohte. Jedenfalls spitzt sich der Kampf um die Tourkarten vor dem Omega European Masters weiter zu. Bernd hat zumindest gute Erinnerungen an den Crans-sur-Sierre GC, wo er sich vor vier Jahren erst mit einem unnötigen Doppelbogey am Schlussloch einen greifbar nahen 9. Toursieg vermasselte. Was dem Südburgenländer zusätzlich in die Karten spielen sollte ist, dass in der Höhenlage von Crans Montana der zuletzt bockende Driver weitgehend in der Golftasche verbleiben könnte.

Auch Matthias Schwab bastelte bereits vor 6 Jahren an einem Topergebnis und erreichte bei unseren Schweizer Nachbarn immerhin einen 8. Rang. Auftrieb sollte dem Schladminger zudem die Auftaktführung zuletzt in England geben, wo er immerhin schon einmal eine gute erste „Zwischenzeit“ hinlegen konnte. Jetzt gilt es die Performance auch über die volle Strecke auf den Boden zu bringen. Lukas Nemecz pendelt weiterhin zwischen DP World- und Challenge Tour hin und her und rutschte als Allerletzter in das Feld, da die meisten Stars vor den anstehenden Highlights in Irland und Wentworth in dieser Woche pausieren.

Titelverteidiger Matt Wallace dürfte nicht nur von seinen europäischen Kollegen Matt Fitzpatrick, den Hojgaard-Twins oder Alex Noren starke Konkurrenz bekommen, sondern auch von den US Stars Wyndham Clark sowie Patrick Rodgers.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live aus Crans.

