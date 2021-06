Gutes Vorzeichen?

BMW INTERNATIONAL OPEN – VORSCHAU: Bernd Wiesberger reist zwar mit einem Missed Cut aus den USA in den GC München Eichenried, womöglich könnte aber genau das ein gutes Vorzeichen sein, denn nach dem letzten verpassten Wochenende in den Vereinigten Staaten krallte er sich in Dänemark seinen 8. European Tour Titel. Matthias Schwab hofft nach dem zähen Finaltag in Hamburg mit frischen Kräften auf eine erfolgreiche Woche in Bayern.

Bernd Wiesberger hätte sich in San Diego bei den US Open mit Sicherheit mehr ausgerechnet als am Ende herausspringen wollte. Nach dem Missed Cut hat der Burgenländer aber immerhin zwei Tage mehr Zeit zur Regeneration und auch der neun Stunden Jet Lag sollte keine Auswirkungen mehr zeigen. Mit dem GC München Eichenried kam Bernd bislang auch recht gut zurecht, wenngleich auf der bayerischen Wiese noch kein Top 10 Resultat verbuchen konnte.

Die Vorzeichen könnten jedoch richtig gut stehen, denn nach seinem letzten verpassten Cut in den USA – bei den PGA Championship scheiterte er in Kiawah Island deutlich am Wochenendeinzug – feierte er in Dänemark sogar einen überlegenen Sieg und arbeitete sich mit dem Triumph nach zähen Wochen zuvor auch kurzzeitig wieder unter die Top 50 der Welt nach vor. Diesmal teet er nach dem verpassten Cut in San Diego eine Woche später in Europa auf und hofft sozusagen auf ein Déja-vu.

Für Bernd sind absolute Topergebnisse nun auch zwingend nötig in Sachen Weltrangliste, die wiederum für die Chance auf eine PGA Tourcard für den Südburgenländer enorm wichtig wird. Derzeit hätte er nämlich nur noch die Open Championship im Juli um Punkte im Non-Member Ranking zu sammeln. Mit Spitzenresultaten in Europa und dem Wiedereinzug unter die Top 50 der Welt hätte er zusätzlich auch noch die St. Jude Invitational in Memphis und womöglich die ein oder andere Einladung in den USA zur Verfügung, womit es deutlich leichter wäre die nötigen Zähler noch zu sammeln.

Frisch ausgeruht und voller Tatendrang

Matthias Schwab merkte man die anstrengenden Wochen bei der Finalrunde in Hamburg bereits an, denn mit einer durchwachsenen Vorstellung wurde er im Klassement noch regelrecht durchgereicht. Dennoch ist der Schladming-Pro heuer geradezu die Verlässlichkeit in Person, cuttete er doch bei bislang jedem Start und durfte sich darüber hinaus auch bereits über gleich fünf Top 10 Ergebnisse freuen. Lediglich der ganz große Wurf blieb dem Rohrmooser noch verwehrt.

Mit dem Gelände bei München kam Matthias bei seinem letzten Antritt richtig gut zurecht, denn 2019 wurde er ganz starker 3. und musste lediglich Andrea Pavan (ITA) und Matthew Fitzpatrick (ENG) den Vortritt lassen. Auch für den 26-jährigen zählen de facto nur absolute Topresultate, denn trotz seiner bisherigen fünf Spitzenergebnisse heuer, tritt er in der Weltrangliste regelrecht auf der Stelle und konnte die Top 100 noch nicht wieder knacken.

Der Wetterbericht verspricht ab Donnerstag eigentlich ideale Golfverhältnisse mit Spitzenwerten rund um 25 Grad Celsius. Einzig die Gewittergefahr scheint laut derzeitiger Prognose allgegenwärtig zu sein, weshalb Unterbrechungen wohl durchaus möglich sein könnten. Los geht es für Matthias Schwab am Donnerstag um 08:10 MEZ gemeinsam mit dem zweifachen Senior Major Champion Alex Cejka (GER) und Rasmus Hojgaard (DEN). Bernd Wiesberger folgt um 13:00 MEZ im Marquee Flight mit dem Zweitplatzierten der US Open Louis Oosthuizen (RSA) und Ryder Cup Captain Padraig Harrington (IRL).

>> SKY überträgt Live und in HD von den BMW International Open.