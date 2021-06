Formtief abgeschüttelt

TRAVELERS CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Sepp Straka kann zumindest zum Auftakt sein zuletzt etwas hartnäckiges Formtief abschütteln und bringt sich im TPC River Highlands mit einer 66 gut in Position.

Eine Woche zum Trainieren, Reflektieren und Regenerieren hatte Sepp Straka vor der Anreise nach Cromwell, Connecticut, dem nächsten Tourstopp. Der Wiener hofft die Enttäuschungen der letzten Wochen, die nur wenig einbrachten, hinter sich zu lassen und bei der Travelers Championship neu durchzustarten. Der TPC River Highlands war bislang jedoch eher eine saure Wiese für Sepp, der bei zwei Versuchen noch keine Finalteilnahme auf der Habenseite hat.

Auf dem in den letzten Jahren scorefreundlichsten Par 70-Kurs am Kalender sind Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Patrick Reed sowie Bubba Watson (alle USA) die Mitfavoriten. Sepp startet mit einem ganz sicheren Par ohne Schwierigkeiten und zündet schon am Par 3 der 11 ein messerscharfes Eisen das sich erst knapp neben der Fahne einbremst und so den Weg zum ersten Birdie ebnet. Lange verweilt er jedoch nicht im roten Bereich, da er sich auf der 12 im Grünbunker unangenehm einbuddelt und aus dem Sand das Par nicht mehr kratzen kann.

Fehler gut weggesteckt

Am einzigen Par 5 der zweiten Neun lässt er zwar das eigentlich eingeplante Birdie liegen, holt das Erfolgserlebnis aber auf der 14 nach einer punktgenauen Annäherung nach. Mit sicheren Pars spult er danach die verbleibenden Bahnen der Backnine ab und bringt kaum auf der 1 angekommen den Putter richtig auf Temperatur, denn dieser ermöglicht aus knapp fünf Metern das dritte Birdie des Tages. Generell zeigt sich der Longhitter im Gegensatz zu den Wochen zuvor vor allem im langen Spiel deutlich sicherer, was ihm auch am Par 5 der 6 das nächste Birdie ermöglicht.

Doch auch damit hat der ehemalige Georgia Bulldog noch nicht genug und legt den Approach auf der 7 bis auf einen Meter zum Loch, womit er sogar den roten Doppelpack perfekt macht. Souverän nimmt er auf den verbleibenden Bahnen die Pars mit, unterschreibt so schließlich die 66 (-4) und bringt sich damit als in etwa 10. in richtig vielversprechende Position.

