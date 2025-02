Im Niemandsland

Bernd Wiesberger findet am Moving Day beim Qatar Masters nicht den erhofften Boost und steckt nach einer 72 (Par) im Doha GC buchstäblich im Niemandsland des Klassements fest.

Nachdem Bernd Wiesberger zum Auftakt sehenswert dem zähen Wind trotzte und sich mit einer 69 (-3) nur knapp hinter den Top 10 einreihte, hatte der Südburgenländer am Freitag doch etwas härter zu kämpfen. Bei etwas besseren Verhältnissen agierte er vor allem auf den Par 3 Löchern deutlich zu fehleranfällig und musste sich schließlich mit einer 73 (+1) anfreunden. Damit ließ er zwar keinerlei Diskussionen um den Cut aufkommen, verlor jedoch etwas den Anschluss an die Spitzenplätze, den es nun am Moving Day gilt wiederherzustellen.

Die Aufgabe erschwert er sich dann jedoch gleich am Par 5 der 1 ziemlich, denn nach versandeter Attacke brummt er sich sogar ein anfängliches Bogey auf. Immerhin rückt er sein Tagesergebnis gleich auf der 2 mit einem gefühlvollen Fünfmeterputt wieder zurecht. Nachlegen kann er jedoch nicht und rutscht schließlich nach verzogenem Drive und verpasstem Up & Down auf der 6 abermals in den Plusbereich ab. Nachdem das Par 5 der 9 dann nicht wie erhofft den roten Eintrag ausspuckt, biegt er lediglich bei 1 über Par auf die hintere Platzhälfte ab und rutscht damit bei generell recht ansehnlichen Scores sogar bereits an die Top 50 zurück.

Auch auf den hinteren Neun kommt der Südburgenländer nicht wirklich ins Rollen. Zunächst verpufft mit der 10 auch die nächste lange Bahn ungenützt und mit darauffolgenden Pars läuft er weiterhin sogar dem scoretechnischen Ausgleich vergeblich hinterher. Erst auf der 15 bringt er den Putter dann noch einmal auf Temperatur und kann dank eines sehenswerten Zehnmeterputts das zweite Birdie notieren.

Nach versandeter Attacke lässt schließlich auch das abschließende Par 5 keinen Schlaggewinn mehr springen, womit er sich mit der 72 (Par) abfinden muss. Damit rutscht er auch am Leaderboard noch einige Ränge zurück und startet sozusagen nur aus dem Niemandsland in die Finalrunde. Marcel Siem ergeht es im deutschsprachigen Flight deutlich besser, denn mit einer 70 (-2) tastet sich der Routinier näher an die Spitzenplätze heran. Haotong Li (CHN) notiert am Samstag eine 67 (-5) und geht bei gesamt 13 unter Par als Führender in den Finaltag.

„Das ist seit Monaten ein ziemlicher Kampf, dabei fühlt sich das Spiel eigentlich besser an als das was am Ende herausspringt. Ich versuche jetzt morgen das Turnier noch mit einer guten Runde zu beenden und dann nach 4,5 langen Wochen in der Wüste die Schläger mal für ein paar Tage wegzulegen“, spricht Bernd via Instagram vor allem die derzeitigen Formprobleme an.

Leaderboard Qatar Masters

