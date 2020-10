In Reichweite

CYPRUS OPEN – 2. RUNDE: Matthias Schwab agiert im Aphrodite Hills Resort auch am Freitag wieder durchwegs stark und bleibt mit einer weiteren 67 vor dem Wochenende in Schlagdistanz zur Spitze.

Matthias Schwab konnte zum Auftakt wie erhofft seine ansteigende Formkurve bestätigen und geht nach der 67 (-4) nur knapp hinter den Top 10 in den zweiten Spieltag. Nach der Runde meinte er zwar, dass er sich mit den fünf Birdies bei nur einem Bogey zufrieden zeigen muss, nach wie vor läuft aber noch nicht alles wirklich so wie sich der 25-jährige das selbst vorstellt.

Mit anfänglichen Pars beginnt der zweite Spieltag dann durchwegs unaufgeregt, allerdings rutscht er damit angesichts der weiterhin sehr guten Scores bereits um zahlreiche Ränge zurück. Wie schon am Vortag hat er auch am Freitag wieder das Par 3 der 5 aber bestens im Griff und überredet danach auch das zweite Par 5 zu einem roten Eintrag, womit er weiterhin in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen bleibt.

Nur kurz verschnauft er dann auf der 7, ehe er auf der 8 bereits das dritte Birdie aufsammelt und so endgültig an der zweiten tiefroten Runde in Folge bastelt. Diese nimmt dann kaum auf den Backnine angekommen noch konkretere Formen an, nachdem er am Par 5 ohne jegliche Schwierigkeiten Birdie Nummer vier aufsammeln kann.

Auch danach gibt er sich richtig gute Chancen, lässt diese jedoch ungenützt verstreichen. Das alte Fußballersprichwort “Die Tore die man nicht schießt, die bekommt man” bewahrheitet sich dann auf der 15 auch in Sachen Golf, denn nach einigen verschobenen Birdieputts muss er am Par 3 den 14. Schläger im Bag sogar dreimal bemühen und tritt sich so das erste Bogey ein. Stilecht beendet er die Runde jedoch mit noch einem weiteren Erfolgserlebnis und steht so schließlich erneut mit der 67 (-4) im Clubhaus.

Bei gesamt 8 unter Par bleibt er auch klar in Schlagdistanz zur Spitze und startet als 12. in mehr als nur vielversprechender Position ins Wochenende. Nach der Runde meint er: “Es war heute das gesamte Spiel sehr ähnlich wie gestern. Keine großen Highlights, aber auch keine schweren Fehler. Eigentlich schöne Golfrunden und besser als in den letzten Wochen.” Einige Spieler können ihre zweite Runde wegen einfallender Dunkelheit erst am Samstag beenden.

