In Topform ins Königreich

SAUDI INTERNATIONAL – VORSCHAU: Bernd Wiesberger und Matthias Schwab kommen nach den Topergebnissen in Dubai in Topform zum Schlussspektaktel des diesjährigen Desert Swings nach Saudi Arabien. Die königlichen Grüns des Royal Greens G & CC kennen beide Österreicher bereits aus den Vorjahren, gut zurecht kam bislang jedoch lediglich Matthias Schwab.

Bernd Wiesbergers und Matthias Schwabs Formkurve verläuft in der frühen Phase der Saison nahezu identisch, denn zum Auftakt in Abu Dhabi teilten die beiden sich einen 25. Platz, vergangene Woche in Dubai wurde Bernd mit starker Weekend-Leistung sehenswerter 6., Matthias reihte sich nur um einen Schlag dahinter auf Rang 9 ein.

Mit Selbstvertrauen vollgepumpt und mit dem Wissen, dass in weiten Teilen das Spiel wieder richtig passt, geht es nun zum Abschluss des diesjährigen Desert Swings noch nach Saudi Arabien.

Mit dem Royal Greens G & CC hat Bernd Wiesberger noch ein Hühnchen zu rupfen, denn bei beiden bisherigen Starts scheiterte der Burgenländer doch recht deutlich am Cut. Vor allem die Meeresbrise, die des Öfteren sehr schwer zu kalkulieren ist und die schwierigen Grüns zogen dem 35-jährigen etwas den Nerv.

Heuer allerdings soll sich dies klarerweise ändern. Ein weiteres starkes Turnier wäre wohl auch vor dem US-Trip – die nächsten Turniere für Bernd sind wahre Hochkaräter in den USA – wichtig um mit gutem Gefühl in die Staaten reisen zu können.

Jedes Mal im Weekend

Matthias Schwab steht ebenfalls zum bereits dritten Mal in der King Abdullah Economic City in den Teeboxen. Anders als sein Landsmann hatte der junge Steirer die anspruchsvolle Wiese doch recht gut im Griff, stand er doch bei beiden Auftritten im Wochende und beendete das Event schlussendlich auf einem 24. und einem 44. Platz.

2021 soll es nun klarerweise noch höher hinausgehen. Ein Spitzenplatz wäre auch im Hinblick der wochenlangen Zwangspause danach – sollte nichts unvorhergesehenes passieren wird Matthias wohl erst am 11. März in Katar wieder turniermäßiges Golf spielen – enorm wichtig.

Das Königshaus ließ auch heuer wieder ordentlich Dollars springen und sorgt beim 3,5 Millionen Turnier für ein mehr als sehenswertes Lineup. Dank Topstars wie der Nummer 1 der Welt Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Tony Finau (alle USA), Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Paul Casey (alle ENG) oder auch Viktor Hovland (NOR) geht es auf den königlichen Küstenkurs auch um ordentlich Weltranglistenpunkte.

Der Wetterbericht verspricht zum Großteil perfekte Golfverhältnisse, lediglich am Freitag könnte laut derzeitiger Prognose der ein oder andere Regenschauer niedergehen. Los geht es für Bernd Wiesberger bereits um 05:40 MEZ auf der 10 gemeinsam mit den Fanlieblingen Phil Mickelson (USA) und Tommy Fleetwood. Matthias Schwab startet um 11:00 MEZ mit den Evergreens Miguel Angel Jimenez (ESP) und Thomas Bjorn (DEN) auf der 1 ins Turnier.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Saudi International.