Was Kategorie 11 für Bernd bedeutet
2025-10-30
Bernd Wiesberger dürfte in der neuen Saison 2026 auf der DP World Tour gröbere Probleme haben noch in die fetten Turniere hineinzukommen.
Nach dem Verlust der vollen Kategorie 10 auf der DP World Tour fragte Golf-Live bei der DP World Tour direkt an, mit welcher Kategorie der 40-jährige im Golfjahr 2026 auf den Entry Lists aufscheinen wird: "Bernd wird 2026 mit Kategorie 11b spielen, aus den Top 40 der Career Money List," bestätigte Pressesprecherin Briony Carlyon gegenüber Golf-Live.at. Das ist insofern eine gute Nachricht für Bernd und die Fans, als er sich sonst mit Kategorie 19 hinter den Hotelplanner Tour-Aufsteiger und Tourschülern hätte anstellen müssen.
Der 8-fache European Tour-Champion spielte bereits vor zwei Jahren mit der Kategorie 11 und kam dort immerhin zu 23 Starts. Bei genauerer Analyse kam er aber nur deshalb in die größeren Turniere hinein, da er zu Saisonbeginn starke Ergebnisse erzielte und dann aufgrund der vielen Punkte aus dem "Asian Swing" unter der Saison eine höhere Kategorie bekam.
Ohne Topergebnisse keine großen Turniere
Was bedeutet das für Bernd Wiesberger konkret für 2026? Golf-Live.at hat den Rechenstift gezückt und ausgerechnet, wie die abgelaufene Saison 2025 gelaufen wäre, hätte Bernd nur Kategorie 11 gehabt, statt Position 53 in Kategorie 10, womit er vor rund 60 Kollegen gerankt war.
|
Turnier
2025
|
Platz
|
Kat.10
RTD
|
Kat.10.
€
|
Kat.11
RTD
|
Kat.11
€
|
Nedbank
|
52
|
16,8
|
21182
|
No Start
|
No Start
|
Dunhill
Champ.
|
86
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Dubai
Desert
|
45
|
41,6
|
42852
|
No Start
|
No Start
|
Ras
Al Khaimai
|
74
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bahrain
|
38
|
21,7
|
13709
|
21,7
|
13709
|
Qatar
Masters
|
61
|
9,62
|
6385
|
9,62
|
6385
|
Kenya
Open
|
57
|
11,31
|
7389
|
11,31
|
7389
|
Singapur
Classic
|
118
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Indian
Open
|
RTD
|
0
|
0
|
0
|
0
|
China
Open
|
43
|
19,95
|
11661
|
19,95
|
11661
|
Hainan
Classic
|
11
|
57,12
|
36754
|
57,12
|
36754
|
Soudal
Open
|
25
|
34,12
|
23433
|
34,12
|
23433
|
Austrian
Open
|
51
|
14,7
|
9012
|
14,7
|
9012
|
KLM
Open
|
46
|
18,9
|
11783
|
18,9
|
11783
|
Italian
Open
|
63
|
8,57
|
6031
|
8,57
|
6031
|
BMW
Open
|
127
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Scottish
Open
|
113
|
0
|
0
|
No Start
|
No Start
|
Barracuda
|
126
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Nexo
Champ.
|
95
|
0
|
0
|
0
|
0
|
British
Masters
|
69
|
10,25
|
6192
|
10,25
|
6192
|
European
Masters
|
55
|
16,42
|
8633
|
16,42
|
8633
|
Irish
Open
|
26
|
49,5
|
50353
|
49,5
|
50353
|
BMW
PGA
|
123
|
0
|
0
|
No Start
|
No Start
|
Open
de France
|
124
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Dunhill
Links
|
61
|
12,25
|
9627
|
12,25
|
9627
|
Open
de Espana
|
16
|
63,75
|
35812
|
63,75
|
35812
|
Indian
Champ.
|
17
|
59
|
40111
|
59
|
40111
|
Genesis
Champ.
|
75
|
0
|
0
|
No Start
|
No Start
|
Summe
|
|
465,56
|
340919
|
407,16
|
276885
|
RTD
|
P118
|
P130
|
Preisgeld
|
81%
|
Starts
|
28
|
23
|
82%
Auf 5 Mega-Events hätte Bernd heuer verzichten müssen und zwar seine wichtigsten: Nedbank Challenge, Dubai Desert Classic, Scottish Open, BMW PGA Championship sowie Genesis Championship. Damit hätte er auch nur 407,16 Punkte im Race to Dubai gesammelt und hätte die Saison auf Position 130 statt 118 beendet. Auch beim Preisgeld hätte es Abstriche von 19 Prozent gegeben, was seine Golfarbeit noch weniger lukrativ gestaltet hätte.
Die Kooperation mit der PGA Tour trägt auch insofern Früchte, als immer mehr US Stars auch auf der DP World Tour aufteen, vor allem beim Desert Swing und vor der Open Championship. So rutschte Bernd 2024 so gerade noch mit Kategorie 11 in die Dubai Desert Classic, was sich heuer nicht mehr ausgegangen wäre. Da sich dieser Trend fortsetzen wird, ergibt sich folgende einfache Formel: nur mit starken Leistungen wird Wiesberger im kommenden Golfjahr bei den größten Events der DP World Tour noch einen Startplatz erhalten. Gleiches gilt leider auch für Max Steinlechner und Lukas Nemecz, die bestenfalls Kategorie 15 erhalten werden.
