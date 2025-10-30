Bernd Wiesberger

Was Kategorie 11 für Bernd bedeutet

2025-10-30

Bernd Wiesberger dürfte in der neuen Saison 2026 auf der DP World Tour gröbere Probleme haben noch in die fetten Turniere hineinzukommen.

Nach dem Verlust der vollen Kategorie 10 auf der DP World Tour fragte Golf-Live bei der DP World Tour direkt an, mit welcher Kategorie der 40-jährige im Golfjahr 2026 auf den Entry Lists aufscheinen wird: "Bernd wird 2026 mit Kategorie 11b spielen, aus den Top 40 der Career Money List," bestätigte Pressesprecherin Briony Carlyon gegenüber Golf-Live.at. Das ist insofern eine gute Nachricht für Bernd und die Fans, als er sich sonst mit Kategorie 19 hinter den Hotelplanner Tour-Aufsteiger und Tourschülern hätte anstellen müssen.

Der 8-fache European Tour-Champion spielte bereits vor zwei Jahren mit der Kategorie 11 und kam dort immerhin zu 23 Starts. Bei genauerer Analyse kam er aber nur deshalb in die größeren Turniere hinein, da er zu Saisonbeginn starke Ergebnisse erzielte und dann aufgrund der vielen Punkte aus dem "Asian Swing" unter der Saison eine höhere Kategorie bekam.

Ohne Topergebnisse keine großen Turniere

Was bedeutet das für Bernd Wiesberger konkret für 2026? Golf-Live.at hat den Rechenstift gezückt und ausgerechnet, wie die abgelaufene Saison 2025 gelaufen wäre, hätte Bernd nur Kategorie 11 gehabt, statt Position 53 in Kategorie 10, womit er vor rund 60 Kollegen gerankt war.

Turnier
2025
Platz
Kat.10
RTD
Kat.10.
Kat.11
RTD
Kat.11
Nedbank
52
16,8
21182
No Start
No Start
Dunhill
Champ.
86
0
0
0
0
Dubai
Desert
45
41,6
42852
No Start
No Start
Ras
Al Khaimai
74
0
0
0
0
Bahrain
38
21,7
13709
21,7
13709
Qatar
Masters
61
9,62
6385
9,62
6385
Kenya
Open
57
11,31
7389
11,31
7389
Singapur
Classic
118
0
0
0
0
Indian
Open
RTD
0
0
0
0
China
Open
43
19,95
11661
19,95
11661
Hainan
Classic
11
57,12
36754
57,12
36754
Soudal
Open
25
34,12
23433
34,12
23433
Austrian
Open
51
14,7
9012
14,7
9012
KLM
Open
46
18,9
11783
18,9
11783
Italian
Open
63
8,57
6031
8,57
6031
BMW
Open
127
0
0
0
0
Scottish
Open
113
0
0
No Start
No Start
Barracuda
126
0
0
0
0
Nexo
Champ.
95
0
0
0
0
British
Masters
69
10,25
6192
10,25
6192
European
Masters
55
16,42
8633
16,42
8633
Irish
Open
26
49,5
50353
49,5
50353
BMW
PGA
123
0
0
No Start
No Start
Open
de France
124
0
0
0
0
Dunhill
Links
61
12,25
9627
12,25
9627
Open
de Espana
16
63,75
35812
63,75
35812
Indian
Champ.
17
59
40111
59
40111
Genesis
Champ.
75
0
0
No Start
No Start
Summe
 
465,56
340919
407,16
276885
RTD
P118
P130
Preisgeld
81%
Starts
28
23
82%

Auf 5 Mega-Events hätte Bernd heuer verzichten müssen und zwar seine wichtigsten: Nedbank Challenge, Dubai Desert Classic, Scottish Open, BMW PGA Championship sowie Genesis Championship. Damit hätte er auch nur 407,16 Punkte im Race to Dubai gesammelt und hätte die Saison auf Position 130 statt 118 beendet. Auch beim Preisgeld hätte es Abstriche von 19 Prozent gegeben, was seine Golfarbeit noch weniger lukrativ gestaltet hätte.

Die Kooperation mit der PGA Tour trägt auch insofern Früchte, als immer mehr US Stars auch auf der DP World Tour aufteen, vor allem beim Desert Swing und vor der Open Championship. So rutschte Bernd 2024 so gerade noch mit Kategorie 11 in die Dubai Desert Classic, was sich heuer nicht mehr ausgegangen wäre. Da sich dieser Trend fortsetzen wird, ergibt sich folgende einfache Formel: nur mit starken Leistungen wird Wiesberger im kommenden Golfjahr bei den größten Events der DP World Tour noch einen Startplatz erhalten. Gleiches gilt leider auch für Max Steinlechner und Lukas Nemecz, die bestenfalls Kategorie 15 erhalten werden.

