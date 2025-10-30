Bernd Wiesberger dürfte in der neuen Saison 2026 auf der DP World Tour gröbere Probleme haben noch in die fetten Turniere hineinzukommen.

Nach dem Verlust der vollen Kategorie 10 auf der DP World Tour fragte Golf-Live bei der DP World Tour direkt an, mit welcher Kategorie der 40-jährige im Golfjahr 2026 auf den Entry Lists aufscheinen wird: "Bernd wird 2026 mit Kategorie 11b spielen, aus den Top 40 der Career Money List," bestätigte Pressesprecherin Briony Carlyon gegenüber Golf-Live.at. Das ist insofern eine gute Nachricht für Bernd und die Fans, als er sich sonst mit Kategorie 19 hinter den Hotelplanner Tour-Aufsteiger und Tourschülern hätte anstellen müssen.

Der 8-fache European Tour-Champion spielte bereits vor zwei Jahren mit der Kategorie 11 und kam dort immerhin zu 23 Starts. Bei genauerer Analyse kam er aber nur deshalb in die größeren Turniere hinein, da er zu Saisonbeginn starke Ergebnisse erzielte und dann aufgrund der vielen Punkte aus dem "Asian Swing" unter der Saison eine höhere Kategorie bekam.

Ohne Topergebnisse keine großen Turniere

Was bedeutet das für Bernd Wiesberger konkret für 2026? Golf-Live.at hat den Rechenstift gezückt und ausgerechnet, wie die abgelaufene Saison 2025 gelaufen wäre, hätte Bernd nur Kategorie 11 gehabt, statt Position 53 in Kategorie 10, womit er vor rund 60 Kollegen gerankt war.

Turnier

2025 Platz Kat.10

RTD Kat.10.

€ Kat.11

RTD Kat.11

€ Nedbank 52 16,8 21182 No Start No Start Dunhill

Champ. 86 0 0 0 0 Dubai

Desert 45 41,6 42852 No Start No Start Ras

Al Khaimai 74 0 0 0 0 Bahrain 38 21,7 13709 21,7 13709 Qatar

Masters 61 9,62 6385 9,62 6385 Kenya

Open 57 11,31 7389 11,31 7389 Singapur

Classic 118 0 0 0 0 Indian

Open RTD 0 0 0 0 China

Open 43 19,95 11661 19,95 11661 Hainan

Classic 11 57,12 36754 57,12 36754 Soudal

Open 25 34,12 23433 34,12 23433 Austrian

Open 51 14,7 9012 14,7 9012 KLM

Open 46 18,9 11783 18,9 11783 Italian

Open 63 8,57 6031 8,57 6031 BMW

Open 127 0 0 0 0 Scottish

Open 113 0 0 No Start No Start Barracuda 126 0 0 0 0 Nexo

Champ. 95 0 0 0 0 British

Masters 69 10,25 6192 10,25 6192 European

Masters 55 16,42 8633 16,42 8633 Irish

Open 26 49,5 50353 49,5 50353 BMW

PGA 123 0 0 No Start No Start Open

de France 124 0 0 0 0 Dunhill

Links 61 12,25 9627 12,25 9627 Open

de Espana 16 63,75 35812 63,75 35812 Indian

Champ. 17 59 40111 59 40111 Genesis

Champ. 75 0 0 No Start No Start Summe 465,56 340919 407,16 276885 RTD P118 P130 Preisgeld 81% Starts 28 23 82%

Auf 5 Mega-Events hätte Bernd heuer verzichten müssen und zwar seine wichtigsten: Nedbank Challenge, Dubai Desert Classic, Scottish Open, BMW PGA Championship sowie Genesis Championship. Damit hätte er auch nur 407,16 Punkte im Race to Dubai gesammelt und hätte die Saison auf Position 130 statt 118 beendet. Auch beim Preisgeld hätte es Abstriche von 19 Prozent gegeben, was seine Golfarbeit noch weniger lukrativ gestaltet hätte.

Die Kooperation mit der PGA Tour trägt auch insofern Früchte, als immer mehr US Stars auch auf der DP World Tour aufteen, vor allem beim Desert Swing und vor der Open Championship. So rutschte Bernd 2024 so gerade noch mit Kategorie 11 in die Dubai Desert Classic, was sich heuer nicht mehr ausgegangen wäre. Da sich dieser Trend fortsetzen wird, ergibt sich folgende einfache Formel: nur mit starken Leistungen wird Wiesberger im kommenden Golfjahr bei den größten Events der DP World Tour noch einen Startplatz erhalten. Gleiches gilt leider auch für Max Steinlechner und Lukas Nemecz, die bestenfalls Kategorie 15 erhalten werden.