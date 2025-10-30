Wichtiger Start

Matthias Schwab findet zum Auftakt der 2nd Stage der diesjährigen Q-School noch rechtzeitig das richtige Rezept und legt in Almería mit einer 68 (-4) einen wichtigen Start hin. Christoph Bleier rettet sich in Albacete mit abschließendem Eagle noch zur 71 (Par).

Direkt von Korea nach Spanien führte der bittere Weg für Matthias Schwab zurück zur Tourschool der DP World Tour, und das mit Jetlag und ohne Pause. Nach 8 Jahren auf der PGA Tour und der DP World Tour muss der Steirer erstmals wieder via Qualifying versuchen sein Erstliga-Spielrecht neu zu erlangen. Aktuell hätte er nur eine kleine Kategorie für die Hotelplanner Tour 2026. Der zweite Österreicher bei der Zwischenrunde der Tourschool ist Christoph Bleier, der als einziger in unserem Talenteschuppen in Ebreichsdorf die Einstiegshürde meisterte.

Die Zwischenrunde der Tourschool gilt als „Killerstage“. Bei einem bereits höchst wettbewerbsfähigen Feld von Toptalenten und ausgebufften Routiniers steigen in Desert Springs nur die Top 24 und in Las Panaillas nur die Top 23 in die Final Stage auf. Wer hier scheitert, hat auch noch keine brauchbare Kategorie auf irgendeiner Tour. Schwab meisterte immerhin die Tourschool 2017 erfolgreich und stieg damals als 21. beim Final in die DP World Tour auf. Gespielt wird über vier Tage auf insgesamt vier Kursen, wobei Schwab in Desert Springs (Almeria) und Bleier in Las Panaillas (Albacete) engagiert sein werden.

Das zähe Spiel der vergangenen Saison nimmt Matthias vorerst zu Beginn auch auf die Backnine in Almería mit, denn gleich die 11 brummt ihm einen ersten Fehler auf, worauf er die gesamte hintere Platzhälfte über keine Antwort weiß. Zunächst setzt sich die vergebliche Birdiesuche dann auch nach dem Turn weiter fort, denn mit der 1 und der 3 verpuffen weitere Par 5 Löcher ungenützt. Erst mit dem Ausgleich auf der 4 gibt er sich selbst die Initialzündung, denn sofort legt er weiter nach und da sich nach dem dritten Birdie am Par 3 der 8 dann zum Abschluss am Par 5 sogar noch ein Eagle ausgeht, notiert er sogar die 68 (-4) und legt so als 7. einen ganz wichtigen Start hin.

Mit Eagle gerettet

Christoph Bleier startet im Golf Las Panillas mit einem Birdie auf der 10 zwar nach Maß ins Turnier, tritt sich jedoch auch sofort ein erstes Bogey ein und macht sich mit weiterem Schlagverlust und sogar einer Doublette auch ein weiteres Birdie sofort wieder zunichte. Der wilde Ritt vor dem Turn hinterlässt zwar keine Spuren, wie ein roter Doppelpack am Par 3 der 3 und dem Par 5 der 4 beweist, zwei weitere Fehler werfen ihn aber sofort wieder in den Plusbereich zurück. Mit einem spektakulären abschließenden Eagle am Par 5 der 9 rettet er sich dann aber noch zu einer 71 (Par), was zum Auftakt jedoch nur für Rang 33 reicht. An den kommenden Spieltagen muss er somit zwingend zulegen um nicht auf der Strecke zu bleiben.