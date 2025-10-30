Ziele im Fokus

Max Steinlechner wahrt beim Rolex Grand Final dank einer sehenswerten 67 (-5) klar die Chance auf die Hotelplanner Tour Krone. Auch Lukas Nemecz hat im Club de Golf Alcanada sein Ziel „DP World Tour Spielrecht“ nach einer 70 (-2) am Donnerstag noch klar im Fokus.

Die erfolgreichste Saison der Hotelplanner Tour aller Zeiten aus österreichischer Sicht geht mit dem Grand Final in die Zielgerade, wobei mit Max Steinlechner und Lukas Nemecz erstmals zwei Österreicher engagiert sein werden. Die 45 Jahresbesten rittern auf Mallorca um insgesamt 20 Tourkarten für die DP World Tour. Steinlechner als aktuell 2. der Zwischenwertung ist der Aufstieg nicht mehr zu nehmen, allerdings kämpft er noch um die Krone der Hotelplanner Tour. Nach zuletzt zwei zweiten Plätzen nach Stechen in China zählt der Tiroler zu den Topfavoriten im Club de Golf Alcanada.

Im letzten Flight legt er dann auch einen Start nach Maß hin, denn nach starken Schlägen hat er am Ende am anfänglichen Par 5 nur noch einen guten halben Meter am Weg zum Eröffnungsbirdie übrig. Den erhofften Schwung bringt dies vorerst jedoch noch nicht, denn bereits auf der 2 fängt er sich auch den ersten Schlagverlust ein und rasselt so prompt wieder zurück. In Folge spult er zwar ziemlich souverän Pars ab, muss sich aber bis zur 9 gedulden, ehe nach einem konsequenten Bergaufputt wieder das Minus aufleuchtet.

Das bringt den Tiroler endgültig richtig ins Rollen. Kaum auf den Backnine angekommen findet auf der 10 schon der nächste Birdieputt das Ziel und da er am Par 5 der 11 die Attacke gekonnt am Kurzgemähten parkt, macht er sogar den Birdiehattrick perfekt. Auch damit hat Max aber eindeutig noch lange nicht genug, denn sofort zündet er ein weiteres starkes Eisen ins Grün und da der Putter auch weiterhin bestens auf Temperatur ist, kippt auch auf der 12 der Birdieversuch am Ende ins Loch.

Stilecht holt er dann auch am Par 5 der 13 das geplante Birdie ab und spielt sich mit der beeindruckenden Serie so bereits bis auf Rang 2 nach vor. Der Schwung ebbt dann zwar wieder ab, sehenswert kratzt er am schwierigen Par 3 der 17 dann aber noch das Par und steht so am Ende mit der 67 (-5) beim Recording. Als 4. startet er damit nur mit zwei Schlägen Rückstand auf Euan Walker (SCO) in den Freitag und wäre damit nach derzeitigem Stand der Dinge auch der König der diesjährigen Hotelplanner Tour.

Nemecz an den Top 20 dran

In China fand Lukas Nemecz wieder zu starker Form und verbesserte sich in der Jahreswertung auf Position 19. Mit einem starken Ergebnis wäre für den Steirer ebenfalls alles für die Rückkehr in die erste Golfliga Europas angerichtet, allerdings geht der Start dann mit einem anfänglichen Par 5 Bogey gleich einigermaßen daneben. Lukas hat aber auch sofort die passende Antwort parat und rückt sein Score postwendend wieder zurecht.

Das bringt auch die erhoffte Stabilität und ihn darüber hinaus auch sichtlich auf den Geschmack, denn nachdem er bereits auf der 5 das nächste Birdie findet und den zähen Start so endgültig in Vergessenheit geraten lässt, legt er auf der 6 gleich noch weiter nach und etabliert sich damit vorerst im Spitzenfeld. Ausgerechnet auf der zweiten langen Bahn der Frontnine erwischt es ihn dann aber erneut und mit dem zweiten Schlagverlust des Tages bremst er sich nach der heißen Phase recht heftig wieder ein.

Noch vor dem Wechsel auf die hinteren Neun muss er dann ein weiteres Mal ein Bogey notieren, was ihn sogar nur mit einem Zwischenstand von Level Par aus der 10. Teebox abschlagen lässt. Der Fokus bleibt bei Lukas aber geschärft, wie auch der erneute Sprung in den Minusbereich am Par 5 der 11 sehenswert beweist. Da dann mit der 13 auch die nächste lange Bahn etwas springen lässt, arbeitet er sich sogar rasch wieder an die Top 10 heran.

Den starken Rhythmus behält er auch danach weiterhin bei und schraubt auf der 15 sein Score erstmals sogar auf -3. Im Finish erwischt es ihn dann am langen Par 3 der 17 aber doch noch einmal, weshalb sich am Ende „nur“ die 70 (-2) ausgeht. Damit würde er nach derzeitigem Stand der Dinge als 16. zwar auch knapp aus den Top 20 rutschen, für den weiteren Turnierverlauf lässt die Auftaktrunde aber durchaus noch sehr vieles zu.

>> SKY überträgt Live und in HD vom Rolex Grand Final.