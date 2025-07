Linie treu geblieben

Matthias Schwab bleibt seiner eingeschlagenen Linie bei den BMW International Open treu und startet nach einer 70 (-2) aus recht aussichtsreicher Position ins Wochenende. Bernd Wiesberger steigert sich im GC München Eichenried zwar zur 69 (-3), verpasst nach der verpatzten Auftaktrunde aber klar den Cut und rutscht damit vorerst auch im Race to Dubai aus den Tourkartenrängen.

Nach längerer Zeit konnte Matthias Schwab nach einer Auftaktrunde entspannt durchatmen, denn mit einer 69 (-3) gelang der Start nahezu nach Maß, fehlen auf die Spitzenreiter doch lediglich zwei Schläge. Der Donnerstag soll auch als eine Art Befreiungsschlag fungieren, denn nach eigener Aussage versuchte er zuletzt alles mögliche und hofft, dass sich nun die einzelnen Teile zu einem Ganzen fügen. „Ich hoffe ich kann darauf jetzt an den nächsten Tagen aufbauen“, so seine naturgemäß zuversichtliche Haltung.

Nach morgendlichen Gewittern muss sich der Schladming-Pro zwar noch etwas länger in Geduld üben, findet dann aber am Nachmittag mit einem grundsoliden anfänglichen Par ziemlich stressfrei in den zweiten Spieltag. Bereits am Par 3 der 2 hat er dann erstmals Grund zu jubeln, nachdem er sich mit einem hervorragenden Tee Shot lediglich einen halben Meter zum ersten Birdie übrig lässt. Initialzündung stellt der frühe Schlaggewinn jedoch nicht dar, denn nach verzogener Annäherung findet er sich bereits auf der 4 bei Level Par wieder.

Den kleinen Rückschlag steckt er aber gut weg, stabilisiert sein Spiel sofort wieder und holt schließlich ein verpasstes Par 5 Birdie von der 6 prompt auf der 7 mit einem gefühlvollen Siebenmeterputt zum erneuten Sprung in den Minusbereich nach. Da jedoch weder die Par 5 Löcher der 9, noch der 11 etwas springen lassen, bleibt er derzeit „nur“ im zartrosa Bereich. Auch danach hat er zwar von Tee bis Grün so ziemlich alles fest im Griff, bringt zumindest vorerst jedoch die Eisen nich nah genug zu den Fahnen um sich weitere echte Birdiechancen erarbeiten zu können.

Nach viel Leerlauf spielt auf der 16 dann der Putter aber aus rund vier Metern wieder mit und mit dem Sprung auf gesamt 5 unter Par, bringt er sich auch wieder in Schlagdistanz zu den Top 10. Nachdem er auf den letzten beiden Löchern dann nichts mehr anbrennen lässt, kommt er schließlich mit der 70 (-2) zurück ins Clubhaus. Damit bleibt er auch der eingeschlagenen Linie vom Donnerstag treu und cuttet als 26. in durchaus ansprechender Position ins Wochenende.

Wiesberger verliert Tourcard aus den Augen

Gänzlich anders als bei seinem Landsmann erging es am Donnerstag Bernd Wiesberger, denn der Südburgenländer prolongierte mit einer 77 (+5) geradezu sein derzeitiges Formtief. Am Freitag muss nun wohl bereits eine Traumrunde gelingen, hat er auf die erwartete Cutmarke doch bereits satte sechs Schläge Rückstand. Genau daran arbeitet der achtfache European Tour Champion auch sofort von Beginn an, denn gleich auf der 10 fällt aus 2,5 Metern der erste Birdieputt und da auch die Attacke am Par 5 danach passt, startet er mit gleich zwei roten Einträgen am Stück in den zweiten Spieltag.

Ein überschlagenes Grün kostet dann auf der 14 zwar auch den ersten Schlag, schon auf der 15 stellt er von knapp außerhalb des Grüns den alten Zwischenstand von 2 unter Par aber prompt wieder her. Noch vor dem Turn kann er dann aus einer weiteren gelungenen Attacke Kapital schlagen und biegt dank des bereits vierten Birdies des Tages sogar bei 3 unter Par zur 1 ab. Auf den Frontnine geht der Vortrieb dann jedoch spürbar verloren und nach einem Dreiputtbogey aus rund sieben Metern auf der 5, ist trotz eines darauffolgenden Par 5 Birdies mit der 69 (-3) der Cut außer Reichweite. Mit dem verpassten Wochenende rutscht Bernd vorerst auch im Race to Dubai aus den Tourkartenrängen der Top 112.

Aus deutscher Sicht schaffen gleich sieben Spieler in ihrer Heimat den Sprung ins Wochenende, wobei vor allem Marcel Siem am Freitag mit einer fehlerlosen 66 (-6) heraussticht. Davis Bryant (USA) krallt sich bei gesamt 12 unter Par nach den ersten beiden Runden die Führungsrolle.

Leaderboard BMW International Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den BMW International Open.